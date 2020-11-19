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Депутат предложил привлекать блогеров для рекламы российских курортов
Депутат предложил привлекать блогеров для рекламы российских курортов
Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил блогерам размещать социальную рекламу, направленную на... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:43
2020-11-19T18:43
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил блогерам размещать социальную рекламу, направленную на продвижение внутреннего туризма.С таким предложением депутат выступил на заседании экспертного совета по информационной политике и средствам массовой информации Молодежного парламента при Госдуме, на которое были приглашены десятки популярных блогеров Рунета из разных сфер."Блогосфера – это то, через что мы можем сегодня до больших масс людей донести информацию о достопримечательностях того или иного региона. В ваших блогах эта социальная реклама может найти место", — отметил Пайкин. Он добавил, что условия ее размещения "мы можем обсудить и оказать здесь серьезную поддержку".
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блогер, туризм, новости - туризм, госдума рф

Депутат предложил привлекать блогеров для рекламы российских курортов

18:43 19.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил блогерам размещать социальную рекламу, направленную на продвижение внутреннего туризма.
С таким предложением депутат выступил на заседании экспертного совета по информационной политике и средствам массовой информации Молодежного парламента при Госдуме, на которое были приглашены десятки популярных блогеров Рунета из разных сфер.
"Блогосфера – это то, через что мы можем сегодня до больших масс людей донести информацию о достопримечательностях того или иного региона. В ваших блогах эта социальная реклама может найти место", — отметил Пайкин.
Он добавил, что условия ее размещения "мы можем обсудить и оказать здесь серьезную поддержку".
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