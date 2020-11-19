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В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на давление
В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на давление
Пассивное курение влияет на фертильную функцию, пульс, давление, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:13
2020-11-19T14:13
2020-11-19T14:18
оксана драпкина (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пассивное курение влияет на фертильную функцию, пульс, давление, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.По ее словам, пассивное курение - это не миф, оно серьезно снизилось, особенно среди детей и несовершеннолетних."Кстати говоря, даже совсем недавно я читала научные факты, что даже пассивное курение может влиять на фертильную функцию, что даже пассивное курене может влиять на возникновение (предрасположенности) к тахикардии - это частый пульс, повышению артериального давления, повышает риск фибрилляции предсердий даже", - сказала Драпкина на пресс-конференции.
https://ria.ru/20200810/1575566887.html
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оксана драпкина (врач), россия, здоровье - общество, общество