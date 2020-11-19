Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/kurenie-1585351594.html
В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на давление
В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на давление
Пассивное курение влияет на фертильную функцию, пульс, давление, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:13
2020-11-19T14:18
оксана драпкина (врач)
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148061/86/1480618674_0:325:5600:3475_1400x0_80_0_0_ad4b5738bce863915056e914bf097d7e.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пассивное курение влияет на фертильную функцию, пульс, давление, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.По ее словам, пассивное курение - это не миф, оно серьезно снизилось, особенно среди детей и несовершеннолетних."Кстати говоря, даже совсем недавно я читала научные факты, что даже пассивное курение может влиять на фертильную функцию, что даже пассивное курене может влиять на возникновение (предрасположенности) к тахикардии - это частый пульс, повышению артериального давления, повышает риск фибрилляции предсердий даже", - сказала Драпкина на пресс-конференции.
https://ria.ru/20200810/1575566887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148061/86/1480618674_268:0:5333:3799_1400x0_80_0_0_62db17d82c783ef852be0b5fe9daa035.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оксана драпкина (врач), россия, здоровье - общество, общество

В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на давление

14:13 19.11.2020 (обновлено: 14:18 19.11.2020)
 
© Fotolia / stokketeСигарета на фоне черепа
Сигарета на фоне черепа - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Fotolia / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пассивное курение влияет на фертильную функцию, пульс, давление, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
По ее словам, пассивное курение - это не миф, оно серьезно снизилось, особенно среди детей и несовершеннолетних.
Кальян - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 00:25Распространение нового коронавируса
Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет
"Кстати говоря, даже совсем недавно я читала научные факты, что даже пассивное курение может влиять на фертильную функцию, что даже пассивное курене может влиять на возникновение (предрасположенности) к тахикардии - это частый пульс, повышению артериального давления, повышает риск фибрилляции предсердий даже", - сказала Драпкина на пресс-конференции.
 
Оксана Драпкина (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния