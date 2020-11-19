https://ria.ru/20201119/kurenie-1585329378.html

Эксперт развеяла миф о курении и коронавирусе

Эксперт развеяла миф о курении и коронавирусе

Курение не является фактором, который может влиять на результаты теста на коронавирус и провоцировать ошибки, заявила директор Национального медицинского... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:52

2020-11-19T12:52

2020-11-19T20:49

распространение нового коронавируса

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курение не является фактором, который может влиять на результаты теста на коронавирус и провоцировать ошибки, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.При этом она отметила, что тесты все-таки иногда дают ложноположительный и ложноотрицательный результаты. Драпкина также подтвердила, что частота пульса у курящих выше, чем у некурящих. Частота сердечных сокращений - это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/test-1585178062.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество