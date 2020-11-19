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Эксперт развеяла миф о курении и коронавирусе
Эксперт развеяла миф о курении и коронавирусе
Курение не является фактором, который может влиять на результаты теста на коронавирус и провоцировать ошибки, заявила директор Национального медицинского... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:52
2020-11-19T20:49
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курение не является фактором, который может влиять на результаты теста на коронавирус и провоцировать ошибки, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.При этом она отметила, что тесты все-таки иногда дают ложноположительный и ложноотрицательный результаты. Драпкина также подтвердила, что частота пульса у курящих выше, чем у некурящих. Частота сердечных сокращений - это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Эксперт развеяла миф о курении и коронавирусе

12:52 19.11.2020 (обновлено: 20:49 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курение не является фактором, который может влиять на результаты теста на коронавирус и провоцировать ошибки, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Нет, не может. Если у вас положительный тест, надо его расценивать как положительный", - сказала Драпкина, отвечая на вопрос, может ли факт курения приводить к ошибкам при тестировании на коронавирус.

При этом она отметила, что тесты все-таки иногда дают ложноположительный и ложноотрицательный результаты. Драпкина также подтвердила, что частота пульса у курящих выше, чем у некурящих. Частота сердечных сокращений - это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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