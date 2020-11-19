https://ria.ru/20201119/kurenie-1585274154.html
Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение сокращает жизнь
Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение сокращает жизнь
Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T02:02
2020-11-19T02:02
2020-11-19T03:55
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября."Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины – примерно на 11 лет", - сказали в ведомстве.Кроме того, курение может вызвать импотенцию у мужчин, так как оно повреждает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Возможно и негативное влияние на качество семенной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов, отметили в пресс-службе.У курящих женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20201119/kurenie-1585272213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.
"Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины – примерно на 11 лет", - сказали в ведомстве.
Кроме того, курение может вызвать импотенцию у мужчин, так как оно повреждает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Возможно и негативное влияние на качество семенной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов, отметили в пресс-службе.
У курящих женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки, уточнили в ведомстве.