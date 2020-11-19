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Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение сокращает жизнь
Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение сокращает жизнь
Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T02:02
2020-11-19T03:55
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября."Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины – примерно на 11 лет", - сказали в ведомстве.Кроме того, курение может вызвать импотенцию у мужчин, так как оно повреждает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Возможно и негативное влияние на качество семенной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов, отметили в пресс-службе.У курящих женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки, уточнили в ведомстве.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение сокращает жизнь

02:02 19.11.2020 (обновлено: 03:55 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.
"Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины – примерно на 11 лет", - сказали в ведомстве.
Кроме того, курение может вызвать импотенцию у мужчин, так как оно повреждает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Возможно и негативное влияние на качество семенной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов, отметили в пресс-службе.
У курящих женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки, уточнили в ведомстве.
Урна с окурками сигарет - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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