https://ria.ru/20201119/kurenie-1585274154.html

Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение сокращает жизнь

Роспотребнадзор рассказал, на сколько курение сокращает жизнь

Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T02:02

2020-11-19T02:02

2020-11-19T03:55

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курящие мужчины живут приблизительно на 12 лет меньше, чем не курящие, женщины - примерно на 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября."Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины – примерно на 11 лет", - сказали в ведомстве.Кроме того, курение может вызвать импотенцию у мужчин, так как оно повреждает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Возможно и негативное влияние на качество семенной жидкости, а также уменьшение количества сперматозоидов, отметили в пресс-службе.У курящих женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20201119/kurenie-1585272213.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество