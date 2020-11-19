https://ria.ru/20201119/kurenie-1585272213.html

Роспотребнадзор рассказал о старении кожи у курящих людей

Роспотребнадзор рассказал о старении кожи у курящих людей

Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T01:32

2020-11-19T01:32

2020-11-19T01:32

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/88/1559758800_0:18:3086:1753_1400x0_80_0_0_7a6370fc95c432901189bc558649d513.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.Помимо этого, курение может привести к снижению костной массы и повышению хрупкости костей, женщины должны быть особенно осторожны, так как они чаще страдают от развития остеопороза, подчеркнули в пресс-службе.Курение также повышает риск развития инсульта на 50%, вызывает 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201119/sigarety-1585270286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество