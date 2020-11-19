https://ria.ru/20201119/kurenie-1585272213.html
Роспотребнадзор рассказал о старении кожи у курящих людей
Роспотребнадзор рассказал о старении кожи у курящих людей
Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:32
2020-11-19T01:32
2020-11-19T01:32
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.Помимо этого, курение может привести к снижению костной массы и повышению хрупкости костей, женщины должны быть особенно осторожны, так как они чаще страдают от развития остеопороза, подчеркнули в пресс-службе.Курение также повышает риск развития инсульта на 50%, вызывает 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких, отметили в ведомстве.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.
"Исследования показали, что если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день – риск увеличивается вдвое. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет", - говорится в сообщении.
Помимо этого, курение может привести к снижению костной массы и повышению хрупкости костей, женщины должны быть особенно осторожны, так как они чаще страдают от развития остеопороза, подчеркнули в пресс-службе.
Курение также повышает риск развития инсульта на 50%, вызывает 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких, отметили в ведомстве.