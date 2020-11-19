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Краснодарский край
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Кубань представила семь брендов продуктов питания на "Вкусах России"
Кубань представила семь брендов продуктов питания на "Вкусах России"
Краснодарский край представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:49
2020-11-19T18:49
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский чай, сообщает администрация региона.Глава края призвал жителей поддержать производителей региона и принять участие во всенародном голосовании, которое начинается в четверг на сайте конкурса и продлится по 2 декабря. Уточняется, что поиск участников на сайте будет доступен и по бренду, и по субъекту. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все должны быть из разных субъектов."Краснодарский край представляют семь региональных производителей: "Кубанский ранний картофель", "Краснодарский чай", "Мацеста чай", "Абрау-Дюрсо", "Вина Кубани", "Кубанские овощи", "Вина "Мысхако", - уточнили в ведомстве.Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке региональных брендов, который минсельхоз РФ реализует по поручению президента РФ. Цель мероприятия – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.
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краснодарский край, экономика

Кубань представила семь брендов продуктов питания на "Вкусах России"

18:49 19.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский чай, сообщает администрация региона.

"Наш край представят сразу семь региональных брендов продуктов питания. Кубанские овощи, вина и знаменитый краснодарский чай уже давно занимают особое место на полках магазинов страны. Как часто говорят, "о вкусах не спорят", но я уверен, у наших продуктов есть все шансы войти в число финалистов", – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.

Глава края призвал жителей поддержать производителей региона и принять участие во всенародном голосовании, которое начинается в четверг на сайте конкурса и продлится по 2 декабря. Уточняется, что поиск участников на сайте будет доступен и по бренду, и по субъекту. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все должны быть из разных субъектов.
"Краснодарский край представляют семь региональных производителей: "Кубанский ранний картофель", "Краснодарский чай", "Мацеста чай", "Абрау-Дюрсо", "Вина Кубани", "Кубанские овощи", "Вина "Мысхако", - уточнили в ведомстве.
Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке региональных брендов, который минсельхоз РФ реализует по поручению президента РФ. Цель мероприятия – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.
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