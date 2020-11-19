https://ria.ru/20201119/kuban-1585414740.html
Кубань представила семь брендов продуктов питания на "Вкусах России"
Кубань представила семь брендов продуктов питания на "Вкусах России"
Краснодарский край представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:49
2020-11-19T18:49
2020-11-19T18:49
краснодарский край
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156278/47/1562784784_0:275:2958:1938_1400x0_80_0_0_3f382bbf787908d3a916a2d65d80bcf1.jpg
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский чай, сообщает администрация региона.Глава края призвал жителей поддержать производителей региона и принять участие во всенародном голосовании, которое начинается в четверг на сайте конкурса и продлится по 2 декабря. Уточняется, что поиск участников на сайте будет доступен и по бренду, и по субъекту. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все должны быть из разных субъектов."Краснодарский край представляют семь региональных производителей: "Кубанский ранний картофель", "Краснодарский чай", "Мацеста чай", "Абрау-Дюрсо", "Вина Кубани", "Кубанские овощи", "Вина "Мысхако", - уточнили в ведомстве.Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке региональных брендов, который минсельхоз РФ реализует по поручению президента РФ. Цель мероприятия – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.
https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/47/1562784784_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1dd5b64ea2549447ce6af55035f8b845.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край
представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский чай, сообщает администрация региона.
"Наш край представят сразу семь региональных брендов продуктов питания. Кубанские овощи, вина и знаменитый краснодарский чай уже давно занимают особое место на полках магазинов страны. Как часто говорят, "о вкусах не спорят", но я уверен, у наших продуктов есть все шансы войти в число финалистов", – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.
Глава края призвал жителей поддержать производителей региона и принять участие во всенародном голосовании, которое начинается в четверг на сайте конкурса и продлится по 2 декабря. Уточняется, что поиск участников на сайте будет доступен и по бренду, и по субъекту. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все должны быть из разных субъектов.
"Краснодарский край представляют семь региональных производителей: "Кубанский ранний картофель", "Краснодарский чай", "Мацеста чай", "Абрау-Дюрсо", "Вина Кубани", "Кубанские овощи", "Вина "Мысхако", - уточнили в ведомстве.
Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке региональных брендов, который минсельхоз РФ реализует по поручению президента РФ. Цель мероприятия – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.