https://ria.ru/20201119/kuban-1585414740.html

Кубань представила семь брендов продуктов питания на "Вкусах России"

Кубань представила семь брендов продуктов питания на "Вкусах России"

Краснодарский край представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:49

2020-11-19T18:49

2020-11-19T18:49

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край представил в первом национальном конкурсе "Вкусы России" семь своих брендов продуктов питания, среди которых вина "Мысхако" и краснодарский чай, сообщает администрация региона.Глава края призвал жителей поддержать производителей региона и принять участие во всенародном голосовании, которое начинается в четверг на сайте конкурса и продлится по 2 декабря. Уточняется, что поиск участников на сайте будет доступен и по бренду, и по субъекту. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все должны быть из разных субъектов."Краснодарский край представляют семь региональных производителей: "Кубанский ранний картофель", "Краснодарский чай", "Мацеста чай", "Абрау-Дюрсо", "Вина Кубани", "Кубанские овощи", "Вина "Мысхако", - уточнили в ведомстве.Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке региональных брендов, который минсельхоз РФ реализует по поручению президента РФ. Цель мероприятия – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html

краснодарский край

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краснодарский край, экономика