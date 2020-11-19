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Эксперт предложил изучить вопрос переброски воды в Крым с Кубани
Эксперт предложил изучить вопрос переброски воды в Крым с Кубани
Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:22
2020-11-19T17:22
днепр (город)
госдума рф
белогорск
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков предложил изучить возможность переброски воды в Крым из Краснодарского края, проложив трубопровод по дну Азовского моря."Есть весьма амбициозный проект строительства Восточно-Крымского канала либо трубопровода. Как предлагают ряд ученых и экспертов, можно взять воду в реке Кубань, провести по дну Азовского моря трубопровод и дальше либо до ближайшего водохранилища, либо построить совершенно новый водопровод до Симферополя", - сказал Зыков журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, общая длина трубопровода может составить порядка 300 километров. При этом стоимость проекта, его влияние на экосистему пока не просчитывались. Воду, по словам эксперта, можно брать в месте, где река впадает в Азовское море."Этот проект может войти в историю, как, например, Крымский мост... Эта идея заслуживает внимания и детального изучения на предмет возможности и целесообразности реализации", - сказал Зыков.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.
https://ria.ru/20201113/voda-1584407050.html
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днепр (город), госдума рф, белогорск, краснодарский край, общество

Эксперт предложил изучить вопрос переброски воды в Крым с Кубани

17:22 19.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков предложил изучить возможность переброски воды в Крым из Краснодарского края, проложив трубопровод по дну Азовского моря.
"Есть весьма амбициозный проект строительства Восточно-Крымского канала либо трубопровода. Как предлагают ряд ученых и экспертов, можно взять воду в реке Кубань, провести по дну Азовского моря трубопровод и дальше либо до ближайшего водохранилища, либо построить совершенно новый водопровод до Симферополя", - сказал Зыков журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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По его словам, общая длина трубопровода может составить порядка 300 километров. При этом стоимость проекта, его влияние на экосистему пока не просчитывались. Воду, по словам эксперта, можно брать в месте, где река впадает в Азовское море.
"Этот проект может войти в историю, как, например, Крымский мост... Эта идея заслуживает внимания и детального изучения на предмет возможности и целесообразности реализации", - сказал Зыков.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Белогорск и Евпаторию. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.
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