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Аксенов назвал принятие резолюции ООН по Крыму "позорной историей"
Аксенов назвал принятие резолюции ООН по Крыму "позорной историей"
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая "нарушения прав человека" в крымском регионе, не имеет... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:13
2020-11-19T15:13
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая "нарушения прав человека" в крымском регионе, не имеет никакого отношения к реальности, а ее принятие является повторяющейся "позорной историей".В среду Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против."Позорная история с принятием лживой резолюции повторяется как под копирку каждый год, начиная с 2016-го. Понятно, что никакого отношения к реальности ее содержание не имеет. Это пропагандистский документ, его главная цель – отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его мнению, принятие подобных резолюций не добавляет авторитета ООН и свидетельствует в том числе о катастрофической деградации политики Запада, которая, по сути, свелась к "пропаганде, театральным жестам и попыткам шантажа суверенных государств и народов".Глава Крыма подчеркнул, что антироссийская резолюция была предложена Украиной, "правящий режим которой убил, бросил в тюрьмы и заставил эмигрировать десятки тысяч инакомыслящих, который пытался с помощью блокад и провокаций наказать крымчан за их свободный выбор".Аксенов подчеркнул, что Крым готов принять представителей ООН и любых других международных организаций, которые способны дать объективную и непредвзятую оценку ситуации в регионе."До сих пор такие представители не изъявили желания выслушать крымчан", - подчеркнул Аксенов.
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сергей аксенов (политик), генеральная ассамблея оон, германия, оон, сша, грузия, в мире

Аксенов назвал принятие резолюции ООН по Крыму "позорной историей"

15:13 19.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая "нарушения прав человека" в крымском регионе, не имеет никакого отношения к реальности, а ее принятие является повторяющейся "позорной историей".
В среду Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:43
МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму
"Позорная история с принятием лживой резолюции повторяется как под копирку каждый год, начиная с 2016-го. Понятно, что никакого отношения к реальности ее содержание не имеет. Это пропагандистский документ, его главная цель – отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его мнению, принятие подобных резолюций не добавляет авторитета ООН и свидетельствует в том числе о катастрофической деградации политики Запада, которая, по сути, свелась к "пропаганде, театральным жестам и попыткам шантажа суверенных государств и народов".
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:24
Поклонская оценила предложенную Украиной резолюцию по Крыму
Глава Крыма подчеркнул, что антироссийская резолюция была предложена Украиной, "правящий режим которой убил, бросил в тюрьмы и заставил эмигрировать десятки тысяч инакомыслящих, который пытался с помощью блокад и провокаций наказать крымчан за их свободный выбор".
Аксенов подчеркнул, что Крым готов принять представителей ООН и любых других международных организаций, которые способны дать объективную и непредвзятую оценку ситуации в регионе.
"До сих пор такие представители не изъявили желания выслушать крымчан", - подчеркнул Аксенов.
 
Сергей Аксенов (политик)Генеральная Ассамблея ООНГерманияООНСШАГрузияВ мире
 
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