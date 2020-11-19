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МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму
МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму
Российская сторона привержена выполнению международных обязательств в вопросе прав человека в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:43
2020-11-19T13:08
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
республика крым
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российская сторона привержена выполнению международных обязательств в вопросе прав человека в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициированную Украиной резолюцию комитета Генассамблеи ООН.Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.Захарова отметила, что резолюция "носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове". "Что касается ситуации с правами человека на полуострове, я хотела бы вновь подчеркнуть, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории нашей страны, включая республику Крым и город федерального значения Севастополь", - сказала она в ходе брифинга в Москве.Официальный представитель МИД добавила, что она может переподтвердить заявления российской стороны о готовности "принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур в привязке к процедурам, применимым к посещению России".
https://ria.ru/20201119/krym-1585319326.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, оон, украина, в мире

МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

12:43 19.11.2020 (обновлено: 13:08 19.11.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российская сторона привержена выполнению международных обязательств в вопросе прав человека в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициированную Украиной резолюцию комитета Генассамблеи ООН.
Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:17
В Госдуме оценили предложенную Украиной резолюцию по Крыму
Захарова отметила, что резолюция "носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове". "Что касается ситуации с правами человека на полуострове, я хотела бы вновь подчеркнуть, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории нашей страны, включая республику Крым и город федерального значения Севастополь", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
Официальный представитель МИД добавила, что она может переподтвердить заявления российской стороны о готовности "принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур в привязке к процедурам, применимым к посещению России".
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:24
Поклонская оценила предложенную Украиной резолюцию по Крыму
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Республика КрымООНУкраинаВ мире
 
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