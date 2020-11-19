МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму
12:43 19.11.2020 (обновлено: 13:08 19.11.2020)
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российская сторона привержена выполнению международных обязательств в вопросе прав человека в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициированную Украиной резолюцию комитета Генассамблеи ООН.
Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.
Захарова отметила, что резолюция "носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове". "Что касается ситуации с правами человека на полуострове, я хотела бы вновь подчеркнуть, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории нашей страны, включая республику Крым и город федерального значения Севастополь", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
Официальный представитель МИД добавила, что она может переподтвердить заявления российской стороны о готовности "принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур в привязке к процедурам, применимым к посещению России".