https://ria.ru/20201119/krym-1585321850.html

Поклонская оценила предложенную Украиной резолюцию по Крыму

Поклонская оценила предложенную Украиной резолюцию по Крыму

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая нарушения прав... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:24

2020-11-19T12:24

2020-11-19T12:24

наталья поклонская

генеральная ассамблея оон

госдума рф

германия

оон

сша

грузия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая нарушения прав человека в крымском регионе, является очередным политическим решением заангажированных стран, которое не имеет ничего общего с заботой о крымчанах.Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против."Резолюция не имеет ничего общего с заботой о правах человека в Крыму. Это очередное политическое решение заангажированных стран, осуждающее Россию, и им плевать на права людей вообще, в частности в Крыму. Никто из проголосовавших за даже не попытался услышать людей, чьи права они так рьяно защищают", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, крымчане провели референдум, чтобы защитить свои жизни и дома от радикальных сил, захвативших власть в Украине, и неоднократно обращались к международному сообществу с просьбой осудить действия украинских властей в части лишения людей права на пресную воду путем перекрытия Северо-Крымского канала."Но в ООН не могут даже посмотреть в сторону людей, там только злопыхание против России. И даже если бы можно было перекрыть кислород "непослушным жителям Крыма" украинскими властями, виновата бы стала Россия, по мнению международной организации, призванной защищать права человека", - сказала депутат.

https://ria.ru/20201119/krym-1585319326.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585280211.html

германия

сша

грузия

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наталья поклонская, генеральная ассамблея оон, госдума рф, германия, оон, сша, грузия, в мире