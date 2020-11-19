https://ria.ru/20201119/krym-1585280211.html

В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ООН

В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ООН

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал лживой предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН о... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T06:35

2020-11-19T06:35

2020-11-19T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал лживой предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН о "нарушении прав человека на полуострове".Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.По его словам, подобные резолюции принимаются из-за несовершенства механизма голосования.Мурадов напомнил, что принятие резолюций на Генассамблее ООН не требует даже простого большинства голосов ее стран-членов. Обязательными являются лишь резолюции, поддержанные Советом Безопасности ООН, добавил он."Но таковых антироссийского и антикрымского содержания нет и не будет. Словом, наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и, по обыкновению, поддержанные Западом, просто не нуждаются", — заключил постпред.Ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, комментируя принятие резолюции, назвал обвинения в "нарушении прав человека" фантазийными инсинуациями украинской делегации.Дипломат напомнил, что население Крыма реализовало закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение через свободное, мирное и соответствующее всем международным стандартам голосование. Он также назвал бессмысленными любые дискуссии на эту тему.

https://ria.ru/20201118/krym-1585104751.html

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республика крым, оон, украина, в мире