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В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ООН
В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ООН
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал лживой предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН о... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T06:35
2020-11-19T09:26
республика крым
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал лживой предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН о "нарушении прав человека на полуострове".Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.По его словам, подобные резолюции принимаются из-за несовершенства механизма голосования.Мурадов напомнил, что принятие резолюций на Генассамблее ООН не требует даже простого большинства голосов ее стран-членов. Обязательными являются лишь резолюции, поддержанные Советом Безопасности ООН, добавил он."Но таковых антироссийского и антикрымского содержания нет и не будет. Словом, наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и, по обыкновению, поддержанные Западом, просто не нуждаются", — заключил постпред.Ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, комментируя принятие резолюции, назвал обвинения в "нарушении прав человека" фантазийными инсинуациями украинской делегации.Дипломат напомнил, что население Крыма реализовало закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение через свободное, мирное и соответствующее всем международным стандартам голосование. Он также назвал бессмысленными любые дискуссии на эту тему.
https://ria.ru/20201118/krym-1585104751.html
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республика крым, оон, украина, в мире

В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ООН

06:35 19.11.2020 (обновлено: 09:26 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал лживой предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН о "нарушении прав человека на полуострове".
Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией. Речь идет в том числе о "навязывании" российского гражданства, проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности". Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

"Это заезженная и уже никому, судя по голосованию, не интересная тема. Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге", — прокомментировал РИА Новости Мурадов.

По его словам, подобные резолюции принимаются из-за несовершенства механизма голосования.
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Мурадов напомнил, что принятие резолюций на Генассамблее ООН не требует даже простого большинства голосов ее стран-членов.

"Иными словами, резолюции такого рода могут приниматься даже одним голосом, если все остальные не проявляют к ней интереса и воздерживаются либо вовсе не участвуют в голосовании", — указал вице-премьер.

Обязательными являются лишь резолюции, поддержанные Советом Безопасности ООН, добавил он.
"Но таковых антироссийского и антикрымского содержания нет и не будет. Словом, наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и, по обыкновению, поддержанные Западом, просто не нуждаются", — заключил постпред.
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Ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, комментируя принятие резолюции, назвал обвинения в "нарушении прав человека" фантазийными инсинуациями украинской делегации.
Дипломат напомнил, что население Крыма реализовало закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение через свободное, мирное и соответствующее всем международным стандартам голосование. Он также назвал бессмысленными любые дискуссии на эту тему.
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