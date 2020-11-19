https://ria.ru/20201119/kosmos-1585285164.html

Китай сможет летать на МКС после прибытия нового российского модуля

Китай сможет летать на МКС после прибытия нового российского модуля

Китайские корабли смогут прилетать на Международную космическую станцию (МКС) после прибытия нового российского модуля "Наука", сообщила ракетно-космическая... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:46

2020-11-19T08:46

2020-11-19T08:46

риа наука

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Китайские корабли смогут прилетать на Международную космическую станцию (МКС) после прибытия нового российского модуля "Наука", сообщила ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса")."У (модуля) "Науки" универсальный стыковочный узел - усовершенствованная система, которая разрабатывалась ещё для полёта "Союз" - "Аполлон". Теперь АПАС - андрогинно-периферийное стыковочное устройство - международный стандарт. При необходимости к гермоадаптеру "Науки" может пристыковаться любой американский или даже китайский космический корабль", - говорится в видео, размещённом в YouTube-канале предприятия.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур в конце апреля 2021 года. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.

https://ria.ru/20200807/1575441196.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)