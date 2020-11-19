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https://ria.ru/20201119/kosmos-1585285164.html
Китай сможет летать на МКС после прибытия нового российского модуля
Китай сможет летать на МКС после прибытия нового российского модуля
Китайские корабли смогут прилетать на Международную космическую станцию (МКС) после прибытия нового российского модуля "Наука", сообщила ракетно-космическая... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:46
2020-11-19T08:46
риа наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Китайские корабли смогут прилетать на Международную космическую станцию (МКС) после прибытия нового российского модуля "Наука", сообщила ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса")."У (модуля) "Науки" универсальный стыковочный узел - усовершенствованная система, которая разрабатывалась ещё для полёта "Союз" - "Аполлон". Теперь АПАС - андрогинно-периферийное стыковочное устройство - международный стандарт. При необходимости к гермоадаптеру "Науки" может пристыковаться любой американский или даже китайский космический корабль", - говорится в видео, размещённом в YouTube-канале предприятия.Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур в конце апреля 2021 года. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)

Китай сможет летать на МКС после прибытия нового российского модуля

08:46 19.11.2020
 
© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© NASA
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Китайские корабли смогут прилетать на Международную космическую станцию (МКС) после прибытия нового российского модуля "Наука", сообщила ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").
"У (модуля) "Науки" универсальный стыковочный узел - усовершенствованная система, которая разрабатывалась ещё для полёта "Союз" - "Аполлон". Теперь АПАС - андрогинно-периферийное стыковочное устройство - международный стандарт. При необходимости к гермоадаптеру "Науки" может пристыковаться любой американский или даже китайский космический корабль", - говорится в видео, размещённом в YouTube-канале предприятия.
Модуль "Наука" планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур в конце апреля 2021 года. В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: Фундаментальная наука в космосе в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 11:00Хочу стать космонавтом
Дмитрий Рогозин: у нас есть стратегическое видение развития космонавтики
 
РИА НаукаПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
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