https://ria.ru/20201119/kosmos-1585277004.html

Космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с борта МКС

Космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с борта МКС

Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции - семь раз, следует из... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T03:19

2020-11-19T03:19

2020-11-19T03:19

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции - семь раз, следует из предварительной программы МКС, разработанной РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.В настоящее время рекорд по числу российских выходов с МКС принадлежит 2013 году, когда их было шесть. А всего с 2001 по 2020 годы на МКС было осуществлено 55 российских выходов.Согласно программе, в 2021 году запланированы семь выходов по российской программе: один в марте (ВКД-48), два - в июне (ВКД-49, ВКД-50), два - в июле-августе (ВКД-51, ВКД-52), один - в сентябре (ВКД-53) и один - в декабре (ВКД-54).Такое большое количество российских выходов объясняется включением в состав МКС двух новых модулей - многоцелевого лабораторного "Наука" и узлового "Причал", запуски которых намечаются в апреле и сентябре 2021 года.Ранее сообщалось, что ВКД-48 совершат космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а выходы с ВКД-49 по ВКД-52 - Олег Новицкий и Петр Дубров.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова летают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201119/kosmonavty-1585271133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука