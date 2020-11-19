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Космонавты вернулись на МКС, не выполнив главную задачу
Космонавты вернулись на МКС, не выполнив главную задачу
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили шестичасовую работу в открытом космосе, не выполнив главную задачу, но проведя несколько... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:09
2020-11-19T07:27
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили шестичасовую работу в открытом космосе, не выполнив главную задачу, но проведя несколько работ, о которых не сообщалось ранее.По данным Центра управления полетами, за бортом станции они провели 6 часов 47 минут. Изначально планировалось, что выход начнется в 17.39 мск и продлится порядка 5,5 часа. В итоге космонавты открыли люк в 18.12 мск.Работу члены экипажа МКС начали с проверки герметичности выходного люка модуля "Поиск". Он находится в составе станции уже 11 лет, но для выходов в открытый космос использовался впервые. Кудь-Сверчков с Рыжиковым сначала открыли его и осмотрели резиновые уплотнения, а затем закрыли и убедились, что давление не падает.После этого космонавты приступили к главной задаче – замен панели системы терморегулирования старейшего модуля МКС – функционально-грузового блока "Заря". Однако открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель, у космонавтов не получилось. В результате специалист ЦУП сказал поставить обратно старую панель на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль "Поиск".Затем россияне переключили антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". Вскоре они сняли с "Пирса" соединительные разъемы, которые два года подвергались условиям космического вакуума. Эти разъемы будут использоваться при стыковке будущих кораблей.Космонавты также заменили планшет эксперимента "Импакт" по изучению влияния выбросов из сопел двигателей ориентации Служебного модуля "Звезда".Во время выхода Сергей Рыжиков получил особое задание – осмотреть снаружи станции место, где в "Звезде" была обнаружена трещина, и снять его на видео. При этом ничего примечательного там космонавт не заметил.Ближе к концу своей работы за бортом Рыжиков и Кудь-Сверчков повернули блок давления и осаждений.Изначально планировалось, что космонавты, если у них останется время, очистят иллюминатор модуля "Звезда". В процессе работы задание поменяли – нужно было почистить люк "Поиска". Однако и это сделать времени не хватило.Для обоих космонавтов это был первый в карьере выход. Примечательно, что космонавты-тезки получили порядковые номера, специалисты ЦУП обращались к ним, как к "Сергею первому" и "Сергею второму".
https://ria.ru/20201119/kosmonavty-1585269361.html
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сергей кудь-сверчков, россия, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука

Космонавты вернулись на МКС, не выполнив главную задачу

01:09 19.11.2020 (обновлено: 07:27 19.11.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили шестичасовую работу в открытом космосе, не выполнив главную задачу, но проведя несколько работ, о которых не сообщалось ранее.
По данным Центра управления полетами, за бортом станции они провели 6 часов 47 минут. Изначально планировалось, что выход начнется в 17.39 мск и продлится порядка 5,5 часа. В итоге космонавты открыли люк в 18.12 мск.
Работу члены экипажа МКС начали с проверки герметичности выходного люка модуля "Поиск". Он находится в составе станции уже 11 лет, но для выходов в открытый космос использовался впервые. Кудь-Сверчков с Рыжиковым сначала открыли его и осмотрели резиновые уплотнения, а затем закрыли и убедились, что давление не падает.
После этого космонавты приступили к главной задаче – замен панели системы терморегулирования старейшего модуля МКС – функционально-грузового блока "Заря". Однако открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель, у космонавтов не получилось. В результате специалист ЦУП сказал поставить обратно старую панель на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль "Поиск".
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Затем россияне переключили антенну для обеспечения связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск". Вскоре они сняли с "Пирса" соединительные разъемы, которые два года подвергались условиям космического вакуума. Эти разъемы будут использоваться при стыковке будущих кораблей.
Космонавты также заменили планшет эксперимента "Импакт" по изучению влияния выбросов из сопел двигателей ориентации Служебного модуля "Звезда".
Во время выхода Сергей Рыжиков получил особое задание – осмотреть снаружи станции место, где в "Звезде" была обнаружена трещина, и снять его на видео. При этом ничего примечательного там космонавт не заметил.
Ближе к концу своей работы за бортом Рыжиков и Кудь-Сверчков повернули блок давления и осаждений.
Изначально планировалось, что космонавты, если у них останется время, очистят иллюминатор модуля "Звезда". В процессе работы задание поменяли – нужно было почистить люк "Поиска". Однако и это сделать времени не хватило.
Для обоих космонавтов это был первый в карьере выход. Примечательно, что космонавты-тезки получили порядковые номера, специалисты ЦУП обращались к ним, как к "Сергею первому" и "Сергею второму".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковРоссияСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА Наука
 
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