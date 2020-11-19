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РИА Наука
https://ria.ru/20201119/kosmodrom-1585438738.html
На космодром Восточный доставили для запуска британские спутники связи
На космодром Восточный доставили для запуска британские спутники связи
Британские спутники связи OneWeb доставлены на космодром Восточный для декабрьского запуска, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:43
2020-11-19T22:43
риа наука
oneweb
arianespace
космос - риа наука
ан-124
союз
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb доставлены на космодром Восточный для декабрьского запуска, сообщил "Роскосмос".Это будет единственный в 2020 году старт с Восточного."Космические аппараты британской компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (город Благовещенск) на самолете Ан-124-100. Специалисты... уже транспортировали их на космодром Восточный, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что этот пуск станет первым полностью коммерческим с Восточного.В сентябре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск 36 спутников OneWeb с Восточного намечается на 17 декабря.В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
https://ria.ru/20201107/sputnik-1583478205.html
https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html
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oneweb, arianespace, космос - риа наука, ан-124, союз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), байконур (город)

На космодром Восточный доставили для запуска британские спутники связи

22:43 19.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британские спутники связи OneWeb доставлены на космодром Восточный для декабрьского запуска, сообщил "Роскосмос".
Это будет единственный в 2020 году старт с Восточного.
"Космические аппараты британской компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (город Благовещенск) на самолете Ан-124-100. Специалисты... уже транспортировали их на космодром Восточный, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Отмечается, что этот пуск станет первым полностью коммерческим с Восточного.
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В сентябре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск 36 спутников OneWeb с Восточного намечается на 17 декабря.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.
OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
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РИА НаукаOneWebArianespaceКосмос - РИА НаукаАн-124СоюзФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Байконур (город)
 
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