На космодром Восточный доставили для запуска британские спутники связи
Это будет единственный в 2020 году старт с Восточного.
"Космические аппараты британской компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (город Благовещенск) на самолете Ан-124-100. Специалисты... уже транспортировали их на космодром Восточный, где будет осуществляться их подготовка к намеченному на декабрь 2020 года запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Отмечается, что этот пуск станет первым полностью коммерческим с Восточного.
В сентябре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск 36 спутников OneWeb с Восточного намечается на 17 декабря.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.
OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.