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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 8159, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T23:25
2020-11-19T23:25
2020-11-19T23:25
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице достигло 8159, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 73 умерших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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