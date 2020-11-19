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В России разрабатывают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных
В России разрабатывают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных
Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:33
2020-11-19T21:33
2020-11-19T21:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."О детях и беременных женщинах мы пока не говорим, но мы, безусловно, разрабатываем для них средства защиты", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, будут ли проводиться исследования вакцины от коронавируса на таких группах, как дети и беременные женщины.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". В среду Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество