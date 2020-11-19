Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585432930.html
В России разрабатывают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных
В России разрабатывают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных
Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:33
2020-11-19T21:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580780561_0:237:3000:1925_1400x0_80_0_0_2873c44580879b8293d0e5c0ca61f03b.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."О детях и беременных женщинах мы пока не говорим, но мы, безусловно, разрабатываем для них средства защиты", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, будут ли проводиться исследования вакцины от коронавируса на таких группах, как дети и беременные женщины.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". В среду Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580780561_5:0:2672:2000_1400x0_80_0_0_84e1c71f5e2402929c19b45a98910249.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России разрабатывают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных

21:33 19.11.2020
 
© Depositphotos / Dmitry.ZiminМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / Dmitry.Zimin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"О детях и беременных женщинах мы пока не говорим, но мы, безусловно, разрабатываем для них средства защиты", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, будут ли проводиться исследования вакцины от коронавируса на таких группах, как дети и беременные женщины.
Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". В среду Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
27 апреля, 13:45Инфографика
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния