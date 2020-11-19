https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585432930.html

В России разрабатывают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных

В России разрабатывают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных

Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:33

2020-11-19T21:33

2020-11-19T21:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства защиты от коронавирусной инфекции для детей и беременных разрабатываются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."О детях и беременных женщинах мы пока не говорим, но мы, безусловно, разрабатываем для них средства защиты", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, будут ли проводиться исследования вакцины от коронавируса на таких группах, как дети и беременные женщины.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". В среду Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество