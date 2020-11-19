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Коронавирус не исчезнет с наступлением зимы, считает Попова
Коронавирус не исчезнет с наступлением зимы, считает Попова
Ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов, оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T20:58
2020-11-19T20:58
2020-11-19T21:11
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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распространение нового коронавируса
анна попова
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов, оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20 и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдёт с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, влияют ли как-то минусовые температуры на эпидемиологический процесс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество