https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585429295.html

Коронавирус не исчезнет с наступлением зимы, считает Попова

Коронавирус не исчезнет с наступлением зимы, считает Попова

Ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов, оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T20:58

2020-11-19T20:58

2020-11-19T21:11

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

распространение нового коронавируса

анна попова

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов, оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20 и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдёт с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, влияют ли как-то минусовые температуры на эпидемиологический процесс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество