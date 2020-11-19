https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585429042.html

Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T20:57

2020-11-19T20:57

2020-11-20T01:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585198395_0:136:3043:1847_1400x0_80_0_0_9bf1f9531bde2daf9cb0c54faa26ee3a.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1"."Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех ", — добавила она.Главный санитарный врач подчеркнула, что в первую очередь необходимо носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. По ее словам, сегодня не нужно выходить в общественные места, если для этого нет "совершенно невероятной необходимости".Как заметила Попова, не стоит ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов."Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", — пояснила она.Ситуация с коронавирусомОбщее число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона: за прошедшие сутки в стране выявили рекордные 23 610 случаев заражения, темпы прироста ускорились до 1,2%.За сутки умерли 463 пациента — это максимальный показатель с весны. Выздоровели 25 573 человека.Больше всего новых пациентов в Москве (6438, накануне было 4174), Санкт-Петербурге (2312), Подмосковье (880), Нижегородской (441), Свердловской (369) и Архангельской (334) областях, а также Красноярском крае (333). Меньше всего — в Еврейской АО (32), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по восемь).Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Она призвала глав перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с эпидемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585344985.html

https://ria.ru/20201119/symptoms-1585382142.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество