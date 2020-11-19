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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585429042.html
Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T20:57
2020-11-20T01:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1"."Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех ", — добавила она.Главный санитарный врач подчеркнула, что в первую очередь необходимо носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. По ее словам, сегодня не нужно выходить в общественные места, если для этого нет "совершенно невероятной необходимости".Как заметила Попова, не стоит ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов."Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", — пояснила она.Ситуация с коронавирусомОбщее число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона: за прошедшие сутки в стране выявили рекордные 23 610 случаев заражения, темпы прироста ускорились до 1,2%.За сутки умерли 463 пациента — это максимальный показатель с весны. Выздоровели 25 573 человека.Больше всего новых пациентов в Москве (6438, накануне было 4174), Санкт-Петербурге (2312), Подмосковье (880), Нижегородской (441), Свердловской (369) и Архангельской (334) областях, а также Красноярском крае (333). Меньше всего — в Еврейской АО (32), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по восемь).Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Она призвала глав перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с эпидемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

20:57 19.11.2020 (обновлено: 01:20 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя
Медицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".
"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех ", — добавила она.
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Главный санитарный врач подчеркнула, что в первую очередь необходимо носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. По ее словам, сегодня не нужно выходить в общественные места, если для этого нет "совершенно невероятной необходимости".
Как заметила Попова, не стоит ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов.
"Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", — пояснила она.
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Ситуация с коронавирусом

Общее число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона: за прошедшие сутки в стране выявили рекордные 23 610 случаев заражения, темпы прироста ускорились до 1,2%.
За сутки умерли 463 пациента — это максимальный показатель с весны. Выздоровели 25 573 человека.
Больше всего новых пациентов в Москве (6438, накануне было 4174), Санкт-Петербурге (2312), Подмосковье (880), Нижегородской (441), Свердловской (369) и Архангельской (334) областях, а также Красноярском крае (333). Меньше всего — в Еврейской АО (32), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по восемь).
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов с самой сложной ситуацией по COVID-19 входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Она призвала глав перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с эпидемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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