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Число случаев COVID-19 в США за стуки выросло на 170 тысяч
Число случаев COVID-19 в США за стуки выросло на 170 тысяч
Более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончалась еще 1 848 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:14
2020-11-19T17:14
2020-11-19T17:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончалась еще 1 848 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 170 161 новый случай заражения. На прошлой неделе был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 11,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 250 тысяч человек. Выздоровели более 4,3 миллиона инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели более 56,4 миллиона человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США
за минувшие сутки, скончалась еще 1 848 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 170 161 новый случай заражения. На прошлой неделе был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 11,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 250 тысяч человек. Выздоровели более 4,3 миллиона инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели более 56,4 миллиона человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.