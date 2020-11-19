https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585393129.html

Число случаев COVID-19 в США за стуки выросло на 170 тысяч

Число случаев COVID-19 в США за стуки выросло на 170 тысяч

Более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончалась еще 1 848 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:14

2020-11-19T17:14

2020-11-19T17:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончалась еще 1 848 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 170 161 новый случай заражения. На прошлой неделе был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 11,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 250 тысяч человек. Выздоровели более 4,3 миллиона инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели более 56,4 миллиона человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире