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https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585368942.html
Ученые выяснили, у каких народов давно есть адаптация к коронавирусу
Ученые выяснили, у каких народов давно есть адаптация к коронавирусу
Биологи из Австралии и США, изучаюшие протеомы различных народов мира, обнаружили у жителей Восточной Азии белки, специфичные к коронавирусам. Используя... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:37
2020-11-19T22:00
риа наука
коронавирус covid-19
генетика
коронавирусы
биология
здоровье
австралийский национальный университет
австралия
сша
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Биологи из Австралии и США, изучаюшие протеомы различных народов мира, обнаружили у жителей Восточной Азии белки, специфичные к коронавирусам. Используя методику подсчета поколений белков, ученые выяснили, что адаптация к коронавирусным инфекциям у жителей региона началась еще 25 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.На протяжении эволюционной истории состав белков в каждой человеческой популяции меняется. Так как белки физически взаимодействуют с вирусами, попадающими в организм, после каждой вирусной эпидемии в протеоме популяции сохраняются белки, специфические к определенному патогену.Исследователи из Аделаидского университета в Австралии, Австралийского национального университета и Аризонского университета в США изучили протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов и отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) — те, которые участвуют в иммунитете или используются вирусами для захвата клеток хозяина.За последние два десятилетия штаммы коронавирусов вызвали три крупные вспышки: тяжелый острый респираторный синдром SARS в Китае в 2002 году, ближневосточный респираторный синдром MERS в 2013 году в Саудовской Аравии и нынешняя пандемия COVID-19. Известно, что вирусные эпидемии происходили регулярно в истории человечества. Современные методы исследований позволяют выяснить, что это были за вирусы и какой след они оставили с наследственной биологической памяти популяций.Ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам, действующих в отношении этой группы патогенов в три раза активнее, чем другие белки. Возраст самых древних CoV-VIP авторы оценили в 900 поколений. В переводе на годы это означает, что адаптивная реакция к коронавирусам, отразившаяся в эволюции белков, у населения региона впервые возникла около 25 тысяч лет назад, а затем несколько раз обновлялась.По мнению авторов, эпидемии коронавирусных инфекций в этой части света происходили регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад, в результате чего в популяции сформировался определенный наследственный иммунитет."Наши результаты подчеркивают необходимость включения эволюционных геномных подходов в стандартные протоколы медицинских исследований. Раскрывая "личности" древних патогенных врагов, эти методы повышают способность ученых предсказывать и, таким образом, предотвращать эпидемии будущего", — отмечают исследователи в своей статье.Авторы надеются, что выявленные ими популяционные различия в отношении новой коронавирсуной инфекции помогут выработать правильную эпидемиологическую стратегию, нацелить распределение вакцин и скорректировать методы лечения.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585343489.html
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коронавирус covid-19, генетика, коронавирусы, биология, здоровье, австралийский национальный университет, австралия, сша

Ученые выяснили, у каких народов давно есть адаптация к коронавирусу

15:37 19.11.2020 (обновлено: 22:00 19.11.2020)
 
© Fotolia / Puchikumo / Klara SГлобус
Глобус - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Fotolia / Puchikumo / Klara S
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Биологи из Австралии и США, изучаюшие протеомы различных народов мира, обнаружили у жителей Восточной Азии белки, специфичные к коронавирусам. Используя методику подсчета поколений белков, ученые выяснили, что адаптация к коронавирусным инфекциям у жителей региона началась еще 25 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.
На протяжении эволюционной истории состав белков в каждой человеческой популяции меняется. Так как белки физически взаимодействуют с вирусами, попадающими в организм, после каждой вирусной эпидемии в протеоме популяции сохраняются белки, специфические к определенному патогену.
Исследователи из Аделаидского университета в Австралии, Австралийского национального университета и Аризонского университета в США изучили протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов и отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) — те, которые участвуют в иммунитете или используются вирусами для захвата клеток хозяина.
За последние два десятилетия штаммы коронавирусов вызвали три крупные вспышки: тяжелый острый респираторный синдром SARS в Китае в 2002 году, ближневосточный респираторный синдром MERS в 2013 году в Саудовской Аравии и нынешняя пандемия COVID-19.
Известно, что вирусные эпидемии происходили регулярно в истории человечества. Современные методы исследований позволяют выяснить, что это были за вирусы и какой след они оставили с наследственной биологической памяти популяций.
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Ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам, действующих в отношении этой группы патогенов в три раза активнее, чем другие белки.
Возраст самых древних CoV-VIP авторы оценили в 900 поколений. В переводе на годы это означает, что адаптивная реакция к коронавирусам, отразившаяся в эволюции белков, у населения региона впервые возникла около 25 тысяч лет назад, а затем несколько раз обновлялась.
По мнению авторов, эпидемии коронавирусных инфекций в этой части света происходили регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад, в результате чего в популяции сформировался определенный наследственный иммунитет.
"Наши результаты подчеркивают необходимость включения эволюционных геномных подходов в стандартные протоколы медицинских исследований. Раскрывая "личности" древних патогенных врагов, эти методы повышают способность ученых предсказывать и, таким образом, предотвращать эпидемии будущего", — отмечают исследователи в своей статье.
Авторы надеются, что выявленные ими популяционные различия в отношении новой коронавирсуной инфекции помогут выработать правильную эпидемиологическую стратегию, нацелить распределение вакцин и скорректировать методы лечения.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19генетикаКоронавирусыбиологияЗдоровьеАвстралийский национальный университетАвстралияСША
 
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