https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585365005.html
Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса
Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса
Черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:16
2020-11-19T15:16
2020-11-19T16:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:26:3077:1756_1400x0_80_0_0_d2af216634669b63208209104c1c36ee.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово".Вместе со своим коллегой Андреем Продеусом она напомнила, что эта специя содержит пиперин. Он способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — "короной" — так, что он перестает функционировать."А если "короны" нет, "корона" — это "крючки" для прицепления клетки, значит, и вирус погибает", — отметила телеведущая.Малышева добавила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет антибактериальные свойства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/maski-1585293175.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e34a0ff389dedff76a933e71bc45b90b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество