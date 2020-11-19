Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585365005.html
Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса
Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса
Черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:16
2020-11-19T16:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:26:3077:1756_1400x0_80_0_0_d2af216634669b63208209104c1c36ee.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово".Вместе со своим коллегой Андреем Продеусом она напомнила, что эта специя содержит пиперин. Он способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — "короной" — так, что он перестает функционировать."А если "короны" нет, "корона" — это "крючки" для прицепления клетки, значит, и вирус погибает", — отметила телеведущая.Малышева добавила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет антибактериальные свойства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/maski-1585293175.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e34a0ff389dedff76a933e71bc45b90b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество

Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса

15:16 19.11.2020 (обновлено: 16:02 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово".
Вместе со своим коллегой Андреем Продеусом она напомнила, что эта специя содержит пиперин. Он способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — "короной" — так, что он перестает функционировать.
"А если "короны" нет, "корона" — это "крючки" для прицепления клетки, значит, и вирус погибает", — отметила телеведущая.
Малышева добавила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет антибактериальные свойства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 09:52Распространение нового коронавируса
Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния