https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585365005.html

Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса

Малышева назвала популярную специю, способную защитить от коронавируса

Черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово". РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:16

2020-11-19T15:16

2020-11-19T16:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

елена малышева

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Черный перец помогает человеку защититься от коронавируса, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово".Вместе со своим коллегой Андреем Продеусом она напомнила, что эта специя содержит пиперин. Он способен блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — "короной" — так, что он перестает функционировать."А если "короны" нет, "корона" — это "крючки" для прицепления клетки, значит, и вирус погибает", — отметила телеведущая.Малышева добавила, что благодаря содержанию капсаицина перец также имеет антибактериальные свойства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/maski-1585293175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество