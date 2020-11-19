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Врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом
Врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом
Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:47
2020-11-19T13:47
2020-11-19T13:47
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным оперштаба, в четверг общее число случаев COVID-19 в РФ превысило 2 миллиона (2 015 608), а суточный прирост впервые превысил 23 тысячи новых случаев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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