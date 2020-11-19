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https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585343489.html
Подсчитано количество частиц вируса в организме больного COVID-19
Подсчитано количество частиц вируса в организме больного COVID-19
Биологи выяснили, что в каждой клетке, инфицированной коронавирусом, содержится около десяти единиц вируса, а всего больной COVID-19 во время пика инфекции... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:45
2020-11-19T14:53
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Биологи выяснили, что в каждой клетке, инфицированной коронавирусом, содержится около десяти единиц вируса, а всего больной COVID-19 во время пика инфекции переносит от одного до ста миллиардов вирусных частиц. Результаты исследования размещены на медицинском портале препринтов medRxiv.Для оценки контроля распространения коронавирусной инфекции и разработки стратегий борьбы с ней необходимо знать, сколько вирусных частиц переносит инфицированный человек в зависимости от степени тяжести заболевания и массы тела, а также понимать места концентрации вируса в организме.Ученые из Института науки Вейцмана в Израиле вместе с американскими коллегами изучили вирусную нагрузку в тканях и жидкостях организма людей и макак-резус, зараженных SARS-CoV-2. Оказалось, что в среднем каждая зараженная клетка содержит десять вирусных частиц — вирионов. Чтобы оценить общее количество вирусных частиц у инфицированного человека, ученые умножили вирусную концентрацию в каждой ткани на общую массу ткани.Результаты показали, что самая большая концентрация вирусов приходится на клетки легочной ткани, в меньшей степени — на клетки дыхательного и пищеварительного трактов. Но даже в них она далека от максимально возможной. От одного до десяти процентов клеток легких и дыхательных путей содержат рецептор ACE2, необходимый коронавирусу для проникновения внутрь клеток. Если бы все они были инфицированы, вирусная нагрузка была бы намного больше наблюдаемой, отмечают исследователи. Это значит, что далеко не все клетки, обладающие рецептором ACE2, заражаются вирусом."Наша оценка общего количества вирионов может быть использована для расчета неизвестных в настоящее время параметров, таких как доля потенциальных клеток-хозяев, инфицированных во время пика инфекции. Знание абсолютного количества вирионов у больного человека поможет в оценке ответа иммунной системы, расчете минимальных инфекционных доз и пределов обнаружения при тестировании", — пишут авторы статьи. В целом в организме инфицированного человека, по оценкам исследователей, содержится от 109 до 1011 вирусных частиц общей массой не более 0,1 миллиграмма. Это значит, что вес всех вирусов SARS-CoV-2 в мире на сегодняшний день не превышает одного килограмма.
https://ria.ru/20201118/kovid-1585143770.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша, израиль

Подсчитано количество частиц вируса в организме больного COVID-19

13:45 19.11.2020 (обновлено: 14:53 19.11.2020)
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Courtesy of the National Institutes of Health
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Биологи выяснили, что в каждой клетке, инфицированной коронавирусом, содержится около десяти единиц вируса, а всего больной COVID-19 во время пика инфекции переносит от одного до ста миллиардов вирусных частиц. Результаты исследования размещены на медицинском портале препринтов medRxiv.
Для оценки контроля распространения коронавирусной инфекции и разработки стратегий борьбы с ней необходимо знать, сколько вирусных частиц переносит инфицированный человек в зависимости от степени тяжести заболевания и массы тела, а также понимать места концентрации вируса в организме.
Ученые из Института науки Вейцмана в Израиле вместе с американскими коллегами изучили вирусную нагрузку в тканях и жидкостях организма людей и макак-резус, зараженных SARS-CoV-2.
Оказалось, что в среднем каждая зараженная клетка содержит десять вирусных частиц — вирионов. Чтобы оценить общее количество вирусных частиц у инфицированного человека, ученые умножили вирусную концентрацию в каждой ткани на общую массу ткани.
Результаты показали, что самая большая концентрация вирусов приходится на клетки легочной ткани, в меньшей степени — на клетки дыхательного и пищеварительного трактов. Но даже в них она далека от максимально возможной.
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От одного до десяти процентов клеток легких и дыхательных путей содержат рецептор ACE2, необходимый коронавирусу для проникновения внутрь клеток. Если бы все они были инфицированы, вирусная нагрузка была бы намного больше наблюдаемой, отмечают исследователи. Это значит, что далеко не все клетки, обладающие рецептором ACE2, заражаются вирусом.
"Наша оценка общего количества вирионов может быть использована для расчета неизвестных в настоящее время параметров, таких как доля потенциальных клеток-хозяев, инфицированных во время пика инфекции. Знание абсолютного количества вирионов у больного человека поможет в оценке ответа иммунной системы, расчете минимальных инфекционных доз и пределов обнаружения при тестировании", — пишут авторы статьи.
В целом в организме инфицированного человека, по оценкам исследователей, содержится от 109 до 1011 вирусных частиц общей массой не более 0,1 миллиграмма. Это значит, что вес всех вирусов SARS-CoV-2 в мире на сегодняшний день не превышает одного килограмма.
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