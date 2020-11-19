Власти Хакасии создадут платформу для уведомления о тестах на COVID-19
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСтелла на северной административной границе Республики Хакасия и Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. До конца недели в Хакасии будет создана цифровая платформа для уведомления о результатах исследований по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства республики.
"До конца недели в республике будет создана единая цифровая платформа, которая объединит базы медицинских учреждений и лабораторий. Такая система позволит в кратчайшие сроки уведомлять население о результатах исследований на COVID-19. Поручение главы Хакасии по исполнению дано министерству здравоохранения и комитету по цифровизации", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что пациент при сдаче теста заполняет форму, где есть пункт о согласии на получение информации через sms. По информации правительства, в Хакасии наращивается объем ежедневных тестирований. За последние сутки было проведены 2245 тестов.
По информации правительства, в республике с начала пандемии зарегистрированы 10 090 случаев заражения коронавирусом. Также сообщается, что со среды амбулаторные пациенты начали получать бесплатные лекарства, однако некоторые их них нарушают режим самоизоляции. По информации главы Хакасии Валентина Коновалова, в среду волонтеры были готовы развезти 15 комплектов медикаментов, однако удалось доставить лишь шесть из-за отсутствия больных дома. Всего в Хакасии 1698 человек получают амбулаторное лечение.
В пресс-службе также со ссылкой на главного санитарного врача республики Татьяну Романову сообщили о возобновлении очного образовательного процесса в школах.
"Две недели разобщения среди учащихся 5-11 классов и ограничительные меры сказались на уровне заболеваемости острых респираторных, вирусных инфекций. Заболеваемость ушла ниже эпидпорога по детям с 7 до 14 лет. Все это позволяет говорить о возобновлении очного образовательного процесса", - цитирует пресс-служба Романову.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.