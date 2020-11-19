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https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html
Инфекционист считает, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться
Инфекционист считает, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться
Рост заболеваемости коронавирусом в России будет еще продолжаться, в основном за счет регионов, сейчас ситуация в целом стабильная, резких скачков... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:53
2020-11-19T12:14
евгений тимаков
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России будет еще продолжаться, в основном за счет регионов, сейчас ситуация в целом стабильная, резких скачков заболеваемости нет, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.За последние сутки в России выявлено более 23 тысяч (23 610) заразившихся коронавирусом, днем ранее было зарегистрировано 20 985 заболевших."Это не резкий скачок, более-менее все стабильно. Роста в разы нет, идет медленный стабильный подъем заболеваемости. Он еще будет продолжаться", - сказал Тимаков.Он отметил, что, возможно, скачки заболеваемости связаны с тем, что сделали разное количество тестов, при этом заболеваемость примерно одинаковая."Ситуация в Москве более-менее стабильная. В части регионов ситуация напряженная. Рост заболеваемости по стране еще будет около месяца за счет регионов", - подчеркнул Тимаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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евгений тимаков, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Инфекционист считает, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться

11:53 19.11.2020 (обновлено: 12:14 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России будет еще продолжаться, в основном за счет регионов, сейчас ситуация в целом стабильная, резких скачков заболеваемости нет, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
За последние сутки в России выявлено более 23 тысяч (23 610) заразившихся коронавирусом, днем ранее было зарегистрировано 20 985 заболевших.
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 10:42Распространение нового коронавируса
Общее число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона
"Это не резкий скачок, более-менее все стабильно. Роста в разы нет, идет медленный стабильный подъем заболеваемости. Он еще будет продолжаться", - сказал Тимаков.
Он отметил, что, возможно, скачки заболеваемости связаны с тем, что сделали разное количество тестов, при этом заболеваемость примерно одинаковая.
"Ситуация в Москве более-менее стабильная. В части регионов ситуация напряженная. Рост заболеваемости по стране еще будет около месяца за счет регионов", - подчеркнул Тимаков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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