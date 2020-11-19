https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html

Инфекционист считает, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться

Инфекционист считает, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться

Рост заболеваемости коронавирусом в России будет еще продолжаться, в основном за счет регионов, сейчас ситуация в целом стабильная, резких скачков... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:53

2020-11-19T11:53

2020-11-19T12:14

евгений тимаков

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России будет еще продолжаться, в основном за счет регионов, сейчас ситуация в целом стабильная, резких скачков заболеваемости нет, заявил РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.За последние сутки в России выявлено более 23 тысяч (23 610) заразившихся коронавирусом, днем ранее было зарегистрировано 20 985 заболевших."Это не резкий скачок, более-менее все стабильно. Роста в разы нет, идет медленный стабильный подъем заболеваемости. Он еще будет продолжаться", - сказал Тимаков.Он отметил, что, возможно, скачки заболеваемости связаны с тем, что сделали разное количество тестов, при этом заболеваемость примерно одинаковая."Ситуация в Москве более-менее стабильная. В части регионов ситуация напряженная. Рост заболеваемости по стране еще будет около месяца за счет регионов", - подчеркнул Тимаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585300277.html

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