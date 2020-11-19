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В ВОЗ заявили об "оптимистичном моменте" с COVID-19 в России
В ВОЗ заявили об "оптимистичном моменте" с COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация в России улучшилась благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:12
2020-11-19T11:12
2020-11-19T11:12
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России улучшилась благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.Она отметила, что 18 ноября в стране выявили на полторы тысячи инфицированных меньше, чем днем ранее.По ее словам, чтобы затормозить распространение инфекции, необходимо продолжать соблюдать введенные ограничения.В России за весь период эпидемии выявлено более двух миллионов случая заражения коронавирусом, свыше 34 тысяч человек скончались, 1526646 пациентов выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество