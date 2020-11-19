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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585306660.html
В ВОЗ заявили об "оптимистичном моменте" с COVID-19 в России
В ВОЗ заявили об "оптимистичном моменте" с COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация в России улучшилась благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:12
2020-11-19T11:12
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России улучшилась благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.Она отметила, что 18 ноября в стране выявили на полторы тысячи инфицированных меньше, чем днем ранее.По ее словам, чтобы затормозить распространение инфекции, необходимо продолжать соблюдать введенные ограничения.В России за весь период эпидемии выявлено более двух миллионов случая заражения коронавирусом, свыше 34 тысяч человек скончались, 1526646 пациентов выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале&nbsp;стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество

В ВОЗ заявили об "оптимистичном моменте" с COVID-19 в России

11:12 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России улучшилась благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
Она отметила, что 18 ноября в стране выявили на полторы тысячи инфицированных меньше, чем днем ранее.
"Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди их соблюдают", - сказала специалист в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, чтобы затормозить распространение инфекции, необходимо продолжать соблюдать введенные ограничения.
В России за весь период эпидемии выявлено более двух миллионов случая заражения коронавирусом, свыше 34 тысяч человек скончались, 1526646 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
 
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