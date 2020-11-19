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Эпидемиолог назвал главный недостаток прогнозов по COVID-19
Эпидемиолог назвал главный недостаток прогнозов по COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом в России. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:44
2020-11-19T10:44
2020-11-19T13:00
распространение нового коронавируса
александр выгоняйлов
агаси тавадян
коронавирус в россии
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здоровье - общество
челябинская область
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом в России.Он отметил, что ситуация меняется каждый день, поэтому расчеты могут стать несостоятельными в любой момент. "Главная проблема математических прогнозов и расчетов в том, что они основываются на поведении населения в конкретный момент", — сказал Выгоняйлов в комментарии Ura.ru.Специалист добавил, что четкого перелома в ситуации с пандемией можно ожидать только в результате массовой вакцинации, а до того момента важно не забывать и о мерах предосторожности - соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук.Ранее специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России в конце ноября нынешнего года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/maski-1585293175.html
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александр выгоняйлов, агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область