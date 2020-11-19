https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585300277.html

Общее число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона

Общее число случаев COVID-19 в России превысило два миллиона

За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 23 610 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:42

2020-11-19T10:42

2020-11-19T11:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили рекордные 23 610 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Умерли 463 пациента — это максимальный показатель с весны. Выздоровели 25 573 человека. Таким образом, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России превысило два миллиона человек, из них 34,8 тысячи скончались. Темпы прироста ускорились до 1,2 процента.На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (6438, более чем на две тысячи больше, чем накануне), за ней следуют Санкт-Петербург (2312), Подмосковье (880), Нижегородская (441), Свердловская (369) и Архангельская (334) области, а также Красноярский край (333). Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (32), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по восемь).Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в список регионов, где наблюдается самая сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, входят Карелия, Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Она призвала глав перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с эпидемией.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 56,2 миллиона, из них как минимум 1,34 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,52 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,95 миллиона) и Бразилия (5,94 миллиона). На четвертой строчке находится Франция, опережая Россию, Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию, Колумбию и Мексику.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585158956.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество