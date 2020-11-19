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Определены сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в России
Определены сроки начала спада заболеваемости COVID-19 в России
Специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T05:47
2020-11-19T05:47
2020-11-19T06:19
распространение нового коронавируса
агаси тавадян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России.По его словам, в большинстве российских регионов это произойдет в конце ноября нынешнего года.Однако в ряде регионов, отмечает эксперт, сохраняется тяжелая ситуация, а потому на плато они выйдут позже остальных. К числу таких относятся Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым, Татарстан, Калининградская область и ряд других.Москва относится к регионам, где удовлетворительное состояние темпов распространения инфекции, а самая благоприятная обстановка в Еврейской автономной области и Севастополе.По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит.Тавадян отметил, что одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок.Эксперт опирался на карту распространенности COVID-19, создающейся на базе официально статистики. Там регионы разбиты на четыре группы по коэффициенту распространения - от "зеленых" (коэффициент менее 0,9) до "темно-красных" (свыше 1,2).Регион с самой высокой заболеваемостьюСреди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена коронавирусному заболеванию, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом и членами правительства.В список регионов, где наблюдается сложная ситуация с COVID-19, по словам Голиковой, также входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Вице-премьер призвала руководителей перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.Самый тревожный факторПрезидент России Владимир Путин на совещании в среду заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности."Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности", — сказал он на совещании с правительством.Президент подчеркнул, что сейчас субъекты медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, нужна четкость действий.ПандемияВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По данным университета Джонса Хопкинса, Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян
спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом
в России.
По его словам, в большинстве российских регионов это произойдет в конце ноября нынешнего года.
Однако в ряде регионов, отмечает эксперт, сохраняется тяжелая ситуация, а потому на плато они выйдут позже остальных. К числу таких относятся Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым, Татарстан, Калининградская область и ряд других.
Москва относится к регионам, где удовлетворительное состояние темпов распространения инфекции, а самая благоприятная обстановка в Еврейской автономной области и Севастополе.
По словам эксперта, ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит.
Тавадян отметил, что одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок.
Эксперт опирался на карту распространенности COVID-19, создающейся на базе официально статистики. Там регионы разбиты на четыре группы по коэффициенту распространения - от "зеленых" (коэффициент менее 0,9) до "темно-красных" (свыше 1,2).
Регион с самой высокой заболеваемостью
Среди всех российских регионов Карелия оказалась наиболее подвержена коронавирусному заболеванию, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова
на совещании с президентом и членами правительства.
В список регионов, где наблюдается сложная ситуация с COVID-19, по словам Голиковой, также входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь. Вице-премьер призвала руководителей перечисленных субъектов как можно скорее принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Самый тревожный фактор
Президент России Владимир Путин
на совещании в среду заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его тревожит рост смертности.
"Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности", — сказал он на совещании с правительством.
Президент подчеркнул, что сейчас субъекты медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, нужна четкость действий.
Пандемия
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По данным университета Джонса Хопкинса, Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.