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Распространение нового коронавируса
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Число смертей из-за COVID-19 в США превысило 250 тысяч
Число смертей из-за COVID-19 в США превысило 250 тысяч
Число скончавшихся после заражения коронавирусом в США превысило 250 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:51
2020-11-19T01:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число скончавшихся после заражения коронавирусом в США превысило 250 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 1.47 мск, в США с начала эпидемии зафиксировали 250 029 летальных исходов. За все время коронавирусом заразились 11 485 176 человек. Отмечается, что выздоровели в США 4 293 816 человек.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 56 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Число смертей из-за COVID-19 в США превысило 250 тысяч

01:51 19.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число скончавшихся после заражения коронавирусом в США превысило 250 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 1.47 мск, в США с начала эпидемии зафиксировали 250 029 летальных исходов. За все время коронавирусом заразились 11 485 176 человек. Отмечается, что выздоровели в США 4 293 816 человек.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 56 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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