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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:05
2020-11-19T01:05
2020-11-19T01:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 0.59 мск, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 56 051 621, скончались 1 345 639 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 35,9 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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