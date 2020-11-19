https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585270980.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T01:05

2020-11-19T01:05

2020-11-19T01:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 0.59 мск, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 56 051 621, скончались 1 345 639 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 35,9 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

весь мир

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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