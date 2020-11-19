https://ria.ru/20201119/korabl-1585421907.html

Экипаж Crew Dragon оценил полет на новом корабле

Экипаж Crew Dragon оценил полет на новом корабле

Экипаж Crew Dragon дал высокую оценку полету на новом космическом корабле, доволен первыми днями на орбите, рассказали астронавты НАСА на пресс-конференции с... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:33

2020-11-19T19:33

2020-11-19T19:33

риа наука

crew dragon

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Экипаж Crew Dragon дал высокую оценку полету на новом космическом корабле, доволен первыми днями на орбите, рассказали астронавты НАСА на пресс-конференции с борта МКС."Потрясающе быть здесь, запуск был невероятный… очень гладкий полет!" - заявил командир Crew Dragon Майкл Хопкинс в ходе видеоконференции с борта МКС. По словам самого опытного члена экипажа корабля, японского астронавта Сити Ногти, для которого это третий полет в космос, запуск на Crew Dragon был интересным опытом, доставившим ему удовольствие.Crew Dragon прибыл на МКС во вторник, на борту корабля на орбиту прилетели астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гровер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Сити Ногти. Вместе с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергей Кудь-Сверчковым, а также астронавтом НАСА Кейт Рубинс они составили 64-й экипаж МКС.Прибытие Crew Dragon на МКС ознаменовало первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого корабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли "Союз". Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае текущего года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/kosmonavt-1584781895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

crew dragon, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса