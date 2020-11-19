Экипаж Crew Dragon оценил полет на новом корабле
© NASA TVЭкипаж Crew Dragon перешел на борт МКС. Кадр трансляции
© NASA TV
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Экипаж Crew Dragon дал высокую оценку полету на новом космическом корабле, доволен первыми днями на орбите, рассказали астронавты НАСА на пресс-конференции с борта МКС.
"Потрясающе быть здесь, запуск был невероятный… очень гладкий полет!" - заявил командир Crew Dragon Майкл Хопкинс в ходе видеоконференции с борта МКС. По словам самого опытного члена экипажа корабля, японского астронавта Сити Ногти, для которого это третий полет в космос, запуск на Crew Dragon был интересным опытом, доставившим ему удовольствие.
"На Crew Dragon интересно лететь, корабль очень хотел в космос!" - поделился своими ощущениями Ногти. По его словам, из трех кораблей, на которых ему довелось летать (российский "Союз", американские Shuttle и Crew Dragon), Dragon самый лучший.
Crew Dragon прибыл на МКС во вторник, на борту корабля на орбиту прилетели астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гровер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Сити Ногти. Вместе с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергей Кудь-Сверчковым, а также астронавтом НАСА Кейт Рубинс они составили 64-й экипаж МКС.
Прибытие Crew Dragon на МКС ознаменовало первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого корабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли "Союз". Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае текущего года.