https://ria.ru/20201119/konsultatsii-1585384970.html

Консультационные центры при детсадах открыли для родителей Подмосковья

Консультационные центры при детсадах открыли для родителей Подмосковья

Родители воспитанников детских садов в Московской области могут бесплатно пообщаться с профессиональными дефектологами, логопедами и психологами непосредственно РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:58

2020-11-19T16:58

2020-11-19T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Родители воспитанников детских садов в Московской области могут бесплатно пообщаться с профессиональными дефектологами, логопедами и психологами непосредственно в дошкольном учреждении, сообщил телеканал "360".Консультационные центры функционируют на базе садиков в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей".Как рассказала начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа Подольск Ольга Митрофанова, основная задача консультационных центров – оказать взрослым социальную поддержку, показать им, что они не одни в этом мире. Специалисты помогают отыскать ответы и решить проблемы в воспитании детей.Отмечается, что каждое дошкольное учреждение Подмосковья работает по своему профилю и направлению. В среднем консультация длится 45 минут, за это время специалисты объясняют новые упражнения только родителям. Например, в детском саду №15 в Подольске сделан упор на развитие ребят с ограниченными возможностями здоровья. Там действуют группы компенсирующего вида. Родители приводят туда детей для адаптации. Другие взрослые записывают ребят, которые уже перешли в школу, но все равно нуждаются в коррекционной помощи.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)