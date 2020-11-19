Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201119/konsultatsii-1585384970.html
Консультационные центры при детсадах открыли для родителей Подмосковья
Консультационные центры при детсадах открыли для родителей Подмосковья
Родители воспитанников детских садов в Московской области могут бесплатно пообщаться с профессиональными дефектологами, логопедами и психологами непосредственно РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:58
2020-11-19T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_0:22:1500:866_1400x0_80_0_0_df433ea31a00e90534c035e283f4ef74.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Родители воспитанников детских садов в Московской области могут бесплатно пообщаться с профессиональными дефектологами, логопедами и психологами непосредственно в дошкольном учреждении, сообщил телеканал "360".Консультационные центры функционируют на базе садиков в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей".Как рассказала начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа Подольск Ольга Митрофанова, основная задача консультационных центров – оказать взрослым социальную поддержку, показать им, что они не одни в этом мире. Специалисты помогают отыскать ответы и решить проблемы в воспитании детей.Отмечается, что каждое дошкольное учреждение Подмосковья работает по своему профилю и направлению. В среднем консультация длится 45 минут, за это время специалисты объясняют новые упражнения только родителям. Например, в детском саду №15 в Подольске сделан упор на развитие ребят с ограниченными возможностями здоровья. Там действуют группы компенсирующего вида. Родители приводят туда детей для адаптации. Другие взрослые записывают ребят, которые уже перешли в школу, но все равно нуждаются в коррекционной помощи.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_1d97aeaebfd123dae9ac2fd659eba4b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Консультационные центры при детсадах открыли для родителей Подмосковья

16:58 19.11.2020
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеВоспитанники детского сада во время обеда
Воспитанники детского сада во время обеда - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Родители воспитанников детских садов в Московской области могут бесплатно пообщаться с профессиональными дефектологами, логопедами и психологами непосредственно в дошкольном учреждении, сообщил телеканал "360".
Консультационные центры функционируют на базе садиков в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей".
Как рассказала начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа Подольск Ольга Митрофанова, основная задача консультационных центров – оказать взрослым социальную поддержку, показать им, что они не одни в этом мире. Специалисты помогают отыскать ответы и решить проблемы в воспитании детей.
Отмечается, что каждое дошкольное учреждение Подмосковья работает по своему профилю и направлению. В среднем консультация длится 45 минут, за это время специалисты объясняют новые упражнения только родителям. Например, в детском саду №15 в Подольске сделан упор на развитие ребят с ограниченными возможностями здоровья. Там действуют группы компенсирующего вида. Родители приводят туда детей для адаптации. Другие взрослые записывают ребят, которые уже перешли в школу, но все равно нуждаются в коррекционной помощи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния