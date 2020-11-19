https://ria.ru/20201119/konkurs-1585350659.html

На конкурсе "Вкусы России" началось голосование за региональные бренды

На конкурсе "Вкусы России" началось голосование за региональные бренды

В четверг, 19 ноября началось народное голосование за региональные бренды, представленные на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:09

2020-11-19T14:09

2020-11-19T14:09

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МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба Первого национального конкурса продуктов питания "Вкусы России". В четверг, 19 ноября началось народное голосование за региональные бренды, представленные на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организатором которого является Минсельхоз России.По итогам будут определены финалисты в 8 номинациях. Судьба одной из них доверена жителям России: 19 ноября на сайте вкусыроссии.рф началось народное голосование за представленные на конкурсе продуктовые бренды, которое продлится до 2 декабря. На то, чтобы отдать свой голос за любимые продукты. есть 12 дней. Выбирать можно до трех наименований, главное – чтобы все они были из разных регионов.Партнером конкурса и учредителем номинации "Нас выбирают", победитель которой определится по итогам народного голосования, выступает ПАО "Магнит". "Вместе с локальными брендами мы можем использовать преимущества друг друга, расти и развиваться для нашего покупателя. Национальный конкурс "Вкусы России" - отличная возможность для местных компаний заявить о себе, повысить узнаваемость продукции, поэтому я рад стать членом конкурсной комиссии. Мы всегда поддерживаем локальных производителей и учредили свою номинацию "Нас выбирают" для того, чтобы не только эксперты, но и покупатели могли оценить любимые товары и проголосовать за них", - говорит президент, генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг. Генеральным партнером конкурса является АО "Россельхозбанк", решивший поддержать развитие региональных брендов с помощью учреждения собственной номинации "Загляните на огонек" и выпуском карт с изображением региональных брендов. Это позволит выделить локальные марки продуктов питания, которые, по мнению экспертов банка, имеют перспективы по развитию туристического потенциала региона. "Россия состоит из множества вкусов, знакомых нам с детства. Они вызывают самые разные ассоциации, согревая сердце, напоминают о драгоценных моментах прошлого. Они приносят удовольствие в настоящем и являются предметом гордости для целых регионов. Конкурс "Вкусы России" открывает увлекательное путешествие среди разнообразия локальных продовольственных брендов, которые с любовью хранят фермеры по всей стране. Присоединяйтесь!" - комментирует председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.В общей сложности на конкурс поступило порядка 500 заявок из 79 регионов России. По количеству поданных заявок первая тройка мест распределилась следующим образом: Республика Башкортостан – 26, Московская область – 25, Республика Татарстан – 22. Далее следуют Калининградская, Ярославская, Тверская, Воронежская, Костромская области, Республика Марий Эл и Томская область.Если смотреть на первую тройку по категориям продуктов, то самыми популярными брендами по числу заявок являются молочные продукты (16% от общего количества поданных заявок), далее идет мясо, в том числе мясо птицы, и продукция из него (13,2%), от него немного отстает плодоовощная продукция (13%). Следуют за ними с небольшим отрывом кондитерские товары, безалкогольные напитки, включая минеральную воду и квас, и другие категории.Важно отметить, что российские производители все чаще делают ставку на уникальность своих товаров, выпуская продукцию с особыми качествами, имеющими непосредственное отношение к традициям и территориальным особенностям места, где они добываются и производятся. Например, энтузиазмом и стараниями производителей алтайских льняных семечек всего за 5 лет площади посевов льна масличного в Алтайском крае увеличились почти в 15 раз. И сегодня этот вкусный и полезный продукт и его производные все прочнее входят в повседневный рацион населения страны.Есть среди представленных брендов уже широко известные и даже знаменитые, такие как астраханские арбузы или минеральная вода "Архыз". Есть совсем недавно возникшие, но имеющие все шансы прочно завоевать сердца потребителей своими уникальными характеристиками и свойствами: например, Асиновские чага-чай и чаговое варенье на березовом соке или камчатская рыбная колбаса, практически не имеющая аналогов в мире.Финалисты конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.рф будет сформирован каталог региональных брендов, где люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.Партнерский материал МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы