https://ria.ru/20201119/konkurs-1585350659.html
На конкурсе "Вкусы России" началось голосование за региональные бренды
На конкурсе "Вкусы России" началось голосование за региональные бренды
В четверг, 19 ноября началось народное голосование за региональные бренды, представленные на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:09
2020-11-19T14:09
2020-11-19T14:09
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585349862_0:0:3414:1921_1400x0_80_0_0_0621404f6451f126854f71c196fb41d6.jpg
МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба Первого национального конкурса продуктов питания "Вкусы России". В четверг, 19 ноября началось народное голосование за региональные бренды, представленные на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организатором которого является Минсельхоз России.По итогам будут определены финалисты в 8 номинациях. Судьба одной из них доверена жителям России: 19 ноября на сайте вкусыроссии.рф началось народное голосование за представленные на конкурсе продуктовые бренды, которое продлится до 2 декабря. На то, чтобы отдать свой голос за любимые продукты. есть 12 дней. Выбирать можно до трех наименований, главное – чтобы все они были из разных регионов.Партнером конкурса и учредителем номинации "Нас выбирают", победитель которой определится по итогам народного голосования, выступает ПАО "Магнит". "Вместе с локальными брендами мы можем использовать преимущества друг друга, расти и развиваться для нашего покупателя. Национальный конкурс "Вкусы России" - отличная возможность для местных компаний заявить о себе, повысить узнаваемость продукции, поэтому я рад стать членом конкурсной комиссии. Мы всегда поддерживаем локальных производителей и учредили свою номинацию "Нас выбирают" для того, чтобы не только эксперты, но и покупатели могли оценить любимые товары и проголосовать за них", - говорит президент, генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг. Генеральным партнером конкурса является АО "Россельхозбанк", решивший поддержать развитие региональных брендов с помощью учреждения собственной номинации "Загляните на огонек" и выпуском карт с изображением региональных брендов. Это позволит выделить локальные марки продуктов питания, которые, по мнению экспертов банка, имеют перспективы по развитию туристического потенциала региона. "Россия состоит из множества вкусов, знакомых нам с детства. Они вызывают самые разные ассоциации, согревая сердце, напоминают о драгоценных моментах прошлого. Они приносят удовольствие в настоящем и являются предметом гордости для целых регионов. Конкурс "Вкусы России" открывает увлекательное путешествие среди разнообразия локальных продовольственных брендов, которые с любовью хранят фермеры по всей стране. Присоединяйтесь!" - комментирует председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.В общей сложности на конкурс поступило порядка 500 заявок из 79 регионов России. По количеству поданных заявок первая тройка мест распределилась следующим образом: Республика Башкортостан – 26, Московская область – 25, Республика Татарстан – 22. Далее следуют Калининградская, Ярославская, Тверская, Воронежская, Костромская области, Республика Марий Эл и Томская область.Если смотреть на первую тройку по категориям продуктов, то самыми популярными брендами по числу заявок являются молочные продукты (16% от общего количества поданных заявок), далее идет мясо, в том числе мясо птицы, и продукция из него (13,2%), от него немного отстает плодоовощная продукция (13%). Следуют за ними с небольшим отрывом кондитерские товары, безалкогольные напитки, включая минеральную воду и квас, и другие категории.Важно отметить, что российские производители все чаще делают ставку на уникальность своих товаров, выпуская продукцию с особыми качествами, имеющими непосредственное отношение к традициям и территориальным особенностям места, где они добываются и производятся. Например, энтузиазмом и стараниями производителей алтайских льняных семечек всего за 5 лет площади посевов льна масличного в Алтайском крае увеличились почти в 15 раз. И сегодня этот вкусный и полезный продукт и его производные все прочнее входят в повседневный рацион населения страны.Есть среди представленных брендов уже широко известные и даже знаменитые, такие как астраханские арбузы или минеральная вода "Архыз". Есть совсем недавно возникшие, но имеющие все шансы прочно завоевать сердца потребителей своими уникальными характеристиками и свойствами: например, Асиновские чага-чай и чаговое варенье на березовом соке или камчатская рыбная колбаса, практически не имеющая аналогов в мире.Финалисты конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.рф будет сформирован каталог региональных брендов, где люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.Партнерский материал МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585349862_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d2f1fd2cf8a57486659d508bc1fe74d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба Первого национального конкурса продуктов питания "Вкусы России"
. В четверг, 19 ноября началось народное голосование за региональные бренды, представленные на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организатором которого является Минсельхоз России
.
По итогам будут определены финалисты в 8 номинациях. Судьба одной из них доверена жителям России: 19 ноября на сайте вкусыроссии.рф
началось народное голосование за представленные на конкурсе продуктовые бренды, которое продлится до 2 декабря. На то, чтобы отдать свой голос за любимые продукты. есть 12 дней. Выбирать можно до трех наименований, главное – чтобы все они были из разных регионов.
Партнером конкурса и учредителем номинации "Нас выбирают", победитель которой определится по итогам народного голосования, выступает ПАО "Магнит".
"Вместе с локальными брендами мы можем использовать преимущества друг друга, расти и развиваться для нашего покупателя. Национальный конкурс "Вкусы России" - отличная возможность для местных компаний заявить о себе, повысить узнаваемость продукции, поэтому я рад стать членом конкурсной комиссии. Мы всегда поддерживаем локальных производителей и учредили свою номинацию "Нас выбирают" для того, чтобы не только эксперты, но и покупатели могли оценить любимые товары и проголосовать за них", - говорит президент, генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг.
Генеральным партнером конкурса является АО "Россельхозбанк", решивший поддержать развитие региональных брендов с помощью учреждения собственной номинации "Загляните на огонек" и выпуском карт с изображением региональных брендов. Это позволит выделить локальные марки продуктов питания, которые, по мнению экспертов банка, имеют перспективы по развитию туристического потенциала региона.
"Россия состоит из множества вкусов, знакомых нам с детства. Они вызывают самые разные ассоциации, согревая сердце, напоминают о драгоценных моментах прошлого. Они приносят удовольствие в настоящем и являются предметом гордости для целых регионов. Конкурс "Вкусы России" открывает увлекательное путешествие среди разнообразия локальных продовольственных брендов, которые с любовью хранят фермеры по всей стране. Присоединяйтесь!" - комментирует председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.
Конкурс призван открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных российских вкусов.
В общей сложности на конкурс поступило порядка 500 заявок из 79 регионов России. По количеству поданных заявок первая тройка мест распределилась следующим образом: Республика Башкортостан – 26, Московская область – 25, Республика Татарстан – 22. Далее следуют Калининградская, Ярославская, Тверская, Воронежская, Костромская области, Республика Марий Эл и Томская область.
Если смотреть на первую тройку по категориям продуктов, то самыми популярными брендами по числу заявок являются молочные продукты (16% от общего количества поданных заявок), далее идет мясо, в том числе мясо птицы, и продукция из него (13,2%), от него немного отстает плодоовощная продукция (13%). Следуют за ними с небольшим отрывом кондитерские товары, безалкогольные напитки, включая минеральную воду и квас, и другие категории.
Важно отметить, что российские производители все чаще делают ставку на уникальность своих товаров, выпуская продукцию с особыми качествами, имеющими непосредственное отношение к традициям и территориальным особенностям места, где они добываются и производятся. Например, энтузиазмом и стараниями производителей алтайских льняных семечек всего за 5 лет площади посевов льна масличного в Алтайском крае увеличились почти в 15 раз. И сегодня этот вкусный и полезный продукт и его производные все прочнее входят в повседневный рацион населения страны.
Есть среди представленных брендов уже широко известные и даже знаменитые, такие как астраханские арбузы или минеральная вода "Архыз". Есть совсем недавно возникшие, но имеющие все шансы прочно завоевать сердца потребителей своими уникальными характеристиками и свойствами: например, Асиновские чага-чай и чаговое варенье на березовом соке или камчатская рыбная колбаса, практически не имеющая аналогов в мире.
Финалисты конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.рф
будет сформирован каталог региональных брендов, где люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.
Партнерский материал МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.