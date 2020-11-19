https://ria.ru/20201119/kommunarka-1585282587.html

Больница в Коммунарке после ЧП работает в обычном режиме

Больница в Коммунарке после ЧП работает в обычном режиме

Больница в столичной Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, никто не пострадал, сообщил главврач Денис... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:52

2020-11-19T07:52

2020-11-19T07:52

коммунарка (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Больница в столичной Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, никто не пострадал, сообщил главврач Денис Проценко.Проценко отметил, что решение о немедленном внутригоспитальном перемещении людей из соседних корпусов приняли несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было."Искренние слова признательности команде сотрудников. Четкость и профессионализм вашей работы, ваше забота о каждом пациенте говорит мне об одном - это честь для меня руководить такой командой. Вы - лучшие! Увидимся сейчас на обходах", - написал Проценко.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли.Пострадавших, возгорания и разрушений в результате разгерметизации кислородного шланга в строящемся корпусе больницы в Коммунарке не было.

https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585247744.html

коммунарка (москва)

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коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия