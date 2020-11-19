Больница в Коммунарке после ЧП работает в обычном режиме
Автомобиль пожарной охраны у резервного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Коммунарке
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Больница в столичной Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, никто не пострадал, сообщил главврач Денис Проценко.
"Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было. Я приношу искренние извинения пациентам за причиненные неудобства, вашим близким за беспокойство... Больница работает в обычном порядке", - написал главврач на своей странице в Facebook.
Проценко отметил, что решение о немедленном внутригоспитальном перемещении людей из соседних корпусов приняли несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было.
"Искренние слова признательности команде сотрудников. Четкость и профессионализм вашей работы, ваше забота о каждом пациенте говорит мне об одном - это честь для меня руководить такой командой. Вы - лучшие! Увидимся сейчас на обходах", - написал Проценко.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли.
Пострадавших, возгорания и разрушений в результате разгерметизации кислородного шланга в строящемся корпусе больницы в Коммунарке не было.