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Больница в Коммунарке после ЧП работает в обычном режиме
Больница в Коммунарке после ЧП работает в обычном режиме
Больница в столичной Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, никто не пострадал, сообщил главврач Денис... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T07:52
2020-11-19T07:52
коммунарка (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Больница в столичной Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, никто не пострадал, сообщил главврач Денис Проценко.Проценко отметил, что решение о немедленном внутригоспитальном перемещении людей из соседних корпусов приняли несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было."Искренние слова признательности команде сотрудников. Четкость и профессионализм вашей работы, ваше забота о каждом пациенте говорит мне об одном - это честь для меня руководить такой командой. Вы - лучшие! Увидимся сейчас на обходах", - написал Проценко.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли.Пострадавших, возгорания и разрушений в результате разгерметизации кислородного шланга в строящемся корпусе больницы в Коммунарке не было.
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коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Больница в Коммунарке после ЧП работает в обычном режиме

07:52 19.11.2020
 
Автомобиль пожарной охраны у резервного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Коммунарке
Автомобиль пожарной охраны у резервного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Больница в столичной Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме, никто не пострадал, сообщил главврач Денис Проценко.

"Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было. Я приношу искренние извинения пациентам за причиненные неудобства, вашим близким за беспокойство... Больница работает в обычном порядке", - написал главврач на своей странице в Facebook.

Проценко отметил, что решение о немедленном внутригоспитальном перемещении людей из соседних корпусов приняли несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было.
"Искренние слова признательности команде сотрудников. Четкость и профессионализм вашей работы, ваше забота о каждом пациенте говорит мне об одном - это честь для меня руководить такой командой. Вы - лучшие! Увидимся сейчас на обходах", - написал Проценко.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли.
Пострадавших, возгорания и разрушений в результате разгерметизации кислородного шланга в строящемся корпусе больницы в Коммунарке не было.
Резервный госпиталь для лечения больных коронавирусом в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 19:53
Пациентов больницы в Коммунарке перевели в соседние корпуса
 
Коммунарка (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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