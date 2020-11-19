https://ria.ru/20201119/kniga-1585341757.html
Названа самая популярная детская книга десятилетия
Названа самая популярная детская книга десятилетия
Знаменитый "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери возглавил рейтинг электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:37
2020-11-19T13:37
2020-11-19T13:37
культура
литрес
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Знаменитый "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери возглавил рейтинг электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".В преддверии всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, книжный сервис проанализировал статистику спроса на электронные и аудиокниги за последние десять лет в категории детской литературы и определил рейтинг самых популярных книг в этом жанре."Первое место - у легендарного "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери в электронном и аудиоформате, оставившего далеко позади остальных участников рейтинга. На втором месте - книга в жанре развивающей и познавательной литературы - "Пес по имени Мани" Бодо Шефера, в которой говорящий лабрадор доступным языком рассказывает детям о деньгах и дает первые уроки финансовой грамотности. Замыкает тройку волшебная зимняя сказка современной шведской писательницы Черстин Лундберг Хан "Печенье счастья" в аудиоформате", - говорится в сообщении.Также в топ-10 популярных детских книг вошли повесть "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, знакомые всем с детства "Сказки" Корнея Чуковского в аудиоформате, аудиокнига "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной, "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт, "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова в аудиоверсии в озвучке Алексея Борзунова, сказка "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс.Как рассказали в сервисе, популярными жанрами детской литературы остаются сказки, книги о приключениях, детская проза, фантастика и развивающая литература. Весной 2020 года в период самоизоляции спрос у россиян на детские книги вырос на 35,5% в сравнении с предшествующим зимним периодом.
https://ria.ru/20201112/kosmos-1584341426.html
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РИА Новости
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литрес
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Знаменитый "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери возглавил рейтинг электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы, рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес
".
В преддверии всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, книжный сервис проанализировал статистику спроса на электронные и аудиокниги за последние десять лет в категории детской литературы и определил рейтинг самых популярных книг в этом жанре.
"Первое место - у легендарного "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери в электронном и аудиоформате, оставившего далеко позади остальных участников рейтинга. На втором месте - книга в жанре развивающей и познавательной литературы - "Пес по имени Мани" Бодо Шефера, в которой говорящий лабрадор доступным языком рассказывает детям о деньгах и дает первые уроки финансовой грамотности. Замыкает тройку волшебная зимняя сказка современной шведской писательницы Черстин Лундберг Хан "Печенье счастья" в аудиоформате", - говорится в сообщении.
Также в топ-10 популярных детских книг вошли повесть "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, знакомые всем с детства "Сказки" Корнея Чуковского в аудиоформате, аудиокнига "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной, "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт, "Волшебник изумрудного города" Александра Волкова в аудиоверсии в озвучке Алексея Борзунова, сказка "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс.
Как рассказали в сервисе, популярными жанрами детской литературы остаются сказки, книги о приключениях, детская проза, фантастика и развивающая литература. Весной 2020 года в период самоизоляции спрос у россиян на детские книги вырос на 35,5% в сравнении с предшествующим зимним периодом.