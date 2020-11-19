https://ria.ru/20201119/kitay-1585313015.html
Китай пригрозил оставить "без глаз" страны, угрожающие его суверенитету
Китай пригрозил оставить "без глаз" страны, угрожающие его суверенитету
Дела Гонконга являются исключительно внутренним делом Китая, а страны альянса "Пять глаз" рискуют остаться слепыми, если осмелятся угрожать суверенитету и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:47
2020-11-19T11:47
2020-11-19T19:05
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 19 ноя — РИА Новости. Дела Гонконга являются исключительно внутренним делом Китая, а страны альянса "Пять глаз" рискуют остаться слепыми, если осмелятся угрожать суверенитету и безопасности КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.Ранее главы МИД Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канады и госсекретарь США призвали власти Китая пересмотреть свою политику по дисквалификации законодателей Гонконга, говорится в совместном заявлении. Пять стран являются членами разведывательного альянса "Пять глаз" для обмена развединформацией и координации действий."Независимо от того, пять у них глаз или десять, если они осмелятся нанести ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, пусть будут осторожны, чтобы их глаза не ослепли", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что "Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против грубых нарушений международного права и основных норм международных отношений соответствующими странами, а также против их безответственных замечаний по вопросу Гонконга, который является внутренним делом Китая".Дипломат заявил, что ПК ВСНП принимает решения о квалификации членов Законодательного собрания Гонконга согласно соответствующим положениям Конституции, Основного закона Гонконга и закона о национальной безопасности Гонконга. По его словам, это необходимо для поддержания и совершенствования принципа "одна страна, две системы", для обеспечения верховенства права и конституционного порядка в Гонконге, "это рационально, соответствует Конституции и закону".Ранее постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей на заседании принял резолюцию о возможности немедленного лишения мандатов членов Законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности.
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чжао лицзянь, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей, мид австралии, канада, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 19 ноя — РИА Новости.
Дела Гонконга
являются исключительно внутренним делом Китая
, а страны альянса "Пять глаз" рискуют остаться слепыми, если осмелятся угрожать суверенитету и безопасности КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь
.
Ранее главы МИД Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канады и госсекретарь США призвали власти Китая пересмотреть свою политику по дисквалификации законодателей Гонконга, говорится в совместном заявлении. Пять стран являются членами разведывательного альянса "Пять глаз" для обмена развединформацией и координации действий.
"Независимо от того, пять у них глаз или десять, если они осмелятся нанести ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, пусть будут осторожны, чтобы их глаза не ослепли", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против грубых нарушений международного права и основных норм международных отношений соответствующими странами, а также против их безответственных замечаний по вопросу Гонконга, который является внутренним делом Китая".
Дипломат заявил, что ПК ВСНП принимает решения о квалификации членов Законодательного собрания Гонконга согласно соответствующим положениям Конституции, Основного закона Гонконга и закона о национальной безопасности Гонконга. По его словам, это необходимо для поддержания и совершенствования принципа "одна страна, две системы", для обеспечения верховенства права и конституционного порядка в Гонконге, "это рационально, соответствует Конституции и закону".
Ранее постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей
на заседании принял резолюцию о возможности немедленного лишения мандатов членов Законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности.