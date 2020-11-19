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В Пекине надеются, что США изменят свое отношение к развитию Китая
В Пекине надеются, что США изменят свое отношение к развитию Китая
Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР, так как причина осложнения отношений между двумя странами при Дональде Трампе... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:25
2020-11-19T08:26
ван и (политик)
дональд трамп
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР, так как причина осложнения отношений между двумя странами при Дональде Трампе заключалась в нежелании Вашингтона признать право Пекина на развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью газете Asharq Al-Awsat."Основная причина серьезных трудностей, с которыми столкнулись китайско-американские отношения (во время президентства Трампа – ред.), заключается в том, что некоторые политики в США рассматривают отношения двух стран, исходя из менталитета "игры с нулевой суммой" и идей времен "холодной войны", они не хотят признавать и уважать право Китая на развитие, а также не желают видеть успеха страны с активно развивающейся экономикой", - заявил Ван И.По его словам, подобное одностороннее и агрессивное мышление нарушает основные нормы международных отношений и правила честной рыночной конкуренции."Надеемся, что США вернутся к рациональности, будут объективно и справедливо относиться к развитию Китая и других стран с активно развивающейся экономикой, будут двигаться навстречу Китаю, а также способствовать скорейшему возврату китайско-американских отношений на путь здорового и стабильного развития", - добавил он.
https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html
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ван и (политик), дональд трамп, китай, сша, в мире

В Пекине надеются, что США изменят свое отношение к развитию Китая

08:25 19.11.2020 (обновлено: 08:26 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР, так как причина осложнения отношений между двумя странами при Дональде Трампе заключалась в нежелании Вашингтона признать право Пекина на развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью газете Asharq Al-Awsat.
"Основная причина серьезных трудностей, с которыми столкнулись китайско-американские отношения (во время президентства Трампа – ред.), заключается в том, что некоторые политики в США рассматривают отношения двух стран, исходя из менталитета "игры с нулевой суммой" и идей времен "холодной войны", они не хотят признавать и уважать право Китая на развитие, а также не желают видеть успеха страны с активно развивающейся экономикой", - заявил Ван И.
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По его словам, подобное одностороннее и агрессивное мышление нарушает основные нормы международных отношений и правила честной рыночной конкуренции.
"Надеемся, что США вернутся к рациональности, будут объективно и справедливо относиться к развитию Китая и других стран с активно развивающейся экономикой, будут двигаться навстречу Китаю, а также способствовать скорейшему возврату китайско-американских отношений на путь здорового и стабильного развития", - добавил он.
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