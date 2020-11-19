https://ria.ru/20201119/kitay-1585284216.html

В Пекине надеются, что США изменят свое отношение к развитию Китая

В Пекине надеются, что США изменят свое отношение к развитию Китая

Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР, так как причина осложнения отношений между двумя странами при Дональде Трампе... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:25

2020-11-19T08:25

2020-11-19T08:26

ван и (политик)

дональд трамп

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР, так как причина осложнения отношений между двумя странами при Дональде Трампе заключалась в нежелании Вашингтона признать право Пекина на развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью газете Asharq Al-Awsat."Основная причина серьезных трудностей, с которыми столкнулись китайско-американские отношения (во время президентства Трампа – ред.), заключается в том, что некоторые политики в США рассматривают отношения двух стран, исходя из менталитета "игры с нулевой суммой" и идей времен "холодной войны", они не хотят признавать и уважать право Китая на развитие, а также не желают видеть успеха страны с активно развивающейся экономикой", - заявил Ван И.По его словам, подобное одностороннее и агрессивное мышление нарушает основные нормы международных отношений и правила честной рыночной конкуренции."Надеемся, что США вернутся к рациональности, будут объективно и справедливо относиться к развитию Китая и других стран с активно развивающейся экономикой, будут двигаться навстречу Китаю, а также способствовать скорейшему возврату китайско-американских отношений на путь здорового и стабильного развития", - добавил он.

https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html

https://ria.ru/20200919/ssha-1577458993.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ван и (политик), дональд трамп, китай, сша, в мире