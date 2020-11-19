https://ria.ru/20201119/kitay-1585279045.html

В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая

В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая

Пекин готов плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях, заявил глава МИД Китая... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T05:56

2020-11-19T05:56

2020-11-19T06:21

россия

ван и (политик)

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мид кнр

китай

в мире

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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Пекин готов плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Ван И обсудили в ходе разговора график предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях, ситуацию в Центральноазиатском регионе и ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки".Китайский министр выразил готовность Пекина "защитить законные права и интересы двух стран и гарантировать международную справедливость и беспристрастие".По его словам, Россия и Китай должны и далее укреплять взаимодействие и координацию, в полной мере использовать свои преимущества и помогать региональным странам в решении таких неотложных вопросов, как борьба с пандемией коронавируса, поддержание стабильности и восстановление экономики.Ван И в разговоре с Лавровым также отметил, что Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты.Он выразил готовность поддерживать с Москвой контакты на высоком уровне, а также отметил, что празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений двух стран и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между ними на более высокий уровень.

https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582755199.html

https://ria.ru/20200917/kitay-1577363908.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, в мире