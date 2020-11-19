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В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая
В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая
Пекин готов плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях, заявил глава МИД Китая... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T05:56
2020-11-19T06:21
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
китай
в мире
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Пекин готов плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Ван И обсудили в ходе разговора график предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях, ситуацию в Центральноазиатском регионе и ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки".Китайский министр выразил готовность Пекина "защитить законные права и интересы двух стран и гарантировать международную справедливость и беспристрастие".По его словам, Россия и Китай должны и далее укреплять взаимодействие и координацию, в полной мере использовать свои преимущества и помогать региональным странам в решении таких неотложных вопросов, как борьба с пандемией коронавируса, поддержание стабильности и восстановление экономики.Ван И в разговоре с Лавровым также отметил, что Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты.Он выразил готовность поддерживать с Москвой контакты на высоком уровне, а также отметил, что празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений двух стран и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между ними на более высокий уровень.
https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582755199.html
https://ria.ru/20200917/kitay-1577363908.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, в мире

В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая

05:56 19.11.2020 (обновлено: 06:21 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Пекин готов плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Ван И обсудили в ходе разговора график предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях, ситуацию в Центральноазиатском регионе и ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки".
Китайский министр выразил готовность Пекина "защитить законные права и интересы двух стран и гарантировать международную справедливость и беспристрастие".
По его словам, Россия и Китай должны и далее укреплять взаимодействие и координацию, в полной мере использовать свои преимущества и помогать региональным странам в решении таких неотложных вопросов, как борьба с пандемией коронавируса, поддержание стабильности и восстановление экономики.
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Он выразил готовность поддерживать с Москвой контакты на высоком уровне, а также отметил, что празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений двух стран и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между ними на более высокий уровень.
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РоссияВан И (политик)Сергей ЛавровМИД КНРКитайВ мире
 
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