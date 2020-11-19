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Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами"
Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами"
Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T05:50
2020-11-19T05:50
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
китай
в мире
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.По его словам, Китай готов поддерживать с Россией контакты на высоком уровне, а празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений России и Китая в новую эпоху и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами на более высокий уровень.
https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, в мире

Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами"

05:50 19.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Россия и Китай активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией, способствуют политическому урегулированию различных острых региональных вопросов, играют роль глобального стабилизатора. Стратегическое сотрудничество Китая и России постоянно приносит новые результаты", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
По его словам, Китай готов поддерживать с Россией контакты на высоком уровне, а празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений России и Китая в новую эпоху и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами на более высокий уровень.
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