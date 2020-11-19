https://ria.ru/20201119/kitay-1585278907.html
Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами"
Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами"
Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T05:50
2020-11-19T05:50
2020-11-19T05:50
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577093594_0:0:3170:1783_1400x0_80_0_0_bebd8ae291b7e0148d225ea8e5c3b999.jpg
ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.По его словам, Китай готов поддерживать с Россией контакты на высоком уровне, а празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений России и Китая в новую эпоху и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами на более высокий уровень.
https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577093594_222:0:2951:2047_1400x0_80_0_0_2066b339b416524ca6a3e412512f0c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, в мире