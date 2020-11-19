https://ria.ru/20201119/kitay-1585278907.html

Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами"

Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами"

Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T05:50

2020-11-19T05:50

2020-11-19T05:50

россия

ван и (политик)

сергей лавров

мид кнр

китай

в мире

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ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Россия и Китай продолжают играть роль "глобальных стабилизаторов", а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.По его словам, Китай готов поддерживать с Россией контакты на высоком уровне, а празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" обогатит стратегическое содержание отношений России и Китая в новую эпоху и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами на более высокий уровень.

https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, в мире