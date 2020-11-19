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https://ria.ru/20201119/king-1585019065.html
Режиссер "Тебя никогда здесь не было" экранизирует бестселлер Кинга
Режиссер "Тебя никогда здесь не было" экранизирует бестселлер Кинга
Линн Рэмси, известная по триллеру "Тебя никогда здесь не было" с Хоакином Фениксом снимет фильм по популярному роману Стивена Кинга "Девочка, которая любила... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T02:49
2020-11-19T02:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
хоакин феникс
стивен кинг
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Линн Рэмси, известная по триллеру "Тебя никогда здесь не было" с Хоакином Фениксом снимет фильм по популярному роману Стивена Кинга "Девочка, которая любила Тома Гордона", сообщает THR.Также над лентой будет работать один из продюсеров "Оно" Рой Ли. Книга Кинга вошла в список бестселлеров в США в 1999 году.В романе речь идет о девочке, которая отстала от мамы и брата и заблудилась в лесу. Она перепутала направление и начала углубляться в чащу. Жажда, голод и усталость подтачивают ее силы, и ей мерещится, что он говорит со своим кумиром – бейсболистом Томом Гордоном. Затем ей начинает казаться, что за ней гонится некий сверхъестественный зверь. Сценарий написали Линн Рэмси и Кристи Холл (сериал "Мне это не нравится"). Ожидается, что съемки начнутся уже в начале следующего года.
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кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс, стивен кинг, сша

Режиссер "Тебя никогда здесь не было" экранизирует бестселлер Кинга

02:49 19.11.2020
 
© AP Photo / Elise Amendola, FileАмериканский писатель Стивен Кинг
Американский писатель Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Elise Amendola, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Линн Рэмси, известная по триллеру "Тебя никогда здесь не было" с Хоакином Фениксом снимет фильм по популярному роману Стивена Кинга "Девочка, которая любила Тома Гордона", сообщает THR.
Также над лентой будет работать один из продюсеров "Оно" Рой Ли.
Книга Кинга вошла в список бестселлеров в США в 1999 году.
В романе речь идет о девочке, которая отстала от мамы и брата и заблудилась в лесу. Она перепутала направление и начала углубляться в чащу. Жажда, голод и усталость подтачивают ее силы, и ей мерещится, что он говорит со своим кумиром – бейсболистом Томом Гордоном. Затем ей начинает казаться, что за ней гонится некий сверхъестественный зверь.
Сценарий написали Линн Рэмси и Кристи Холл (сериал "Мне это не нравится").
Ожидается, что съемки начнутся уже в начале следующего года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксСтивен КингСША
 
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