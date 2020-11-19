https://ria.ru/20201119/khram-1585318231.html

КС обязал изменить норму о передаче церковным общинам помещений под храм

КС обязал изменить норму о передаче церковным общинам помещений под храм

Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей конституции норму закона о передаче религиозным организациям госимущества религиозного назначения,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:14

2020-11-19T12:14

2020-11-19T12:14

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей конституции норму закона о передаче религиозным организациям госимущества религиозного назначения, которая не позволяет однозначно определить статус помещений, находящихся в муниципальной собственности и приспособленных под храмы, пока ими пользовались общины, следует из материалов КС.КС в среду опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности первого пункта статьи 2 федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".Дело рассматривалось по жалобе местной религиозной организации Твери "Община православной церкви Божией матери Державная", которая более 20 лет пользовалась муниципальными помещениями, переданными ей городскими властями. За этот период верующие сделали ремонт и реконструировали помещения, приспособив их под храм. Однако в 2016 году городские власти отказались продлить с общиной договор безвозмездного пользования помещениями. Суды встали на их сторону, поскольку спорное имуществом изначально не было построено для религиозных нужд.Как указал КС, законом прямо предусмотрена возможность передачи в собственность религиозных организаций имущества, которое "создано не для религиозного использования, но изменено в соответствующих целях". Наряду с этим, по оценке Конституционного суда, из оспариваемой нормы "однозначно не следует правовой режим" помещений в муниципальном здании, которые изначально не имели религиозного назначения, но на день вступления закона в силу длительное время находились в безвозмездном пользовании религиозной организации и с согласия собственника были реконструированы под храм.Как отметил КС, это "порождает неопределенность" в вопросе о правомерности изъятия таких помещений из пользования одной религиозной организации и передаче их другой."Действующее правовое регулирование не гарантирует религиозным организациям оформления прав на такое имущество и позволяет собственнику изымать имущество из многолетнего пользования религиозной организации без разумного и достаточного обоснования – независимо от того, какие средства вложены ею в перестройку (в новое строительство) и какое духовное значение придается данному месту религиозного поклонения гражданами, исповедующими данную религию", - говорится в постановлении Конституционного суда.Признав норму не соответствующей конституции, КС обязал законодателя устранить неопределенность правового регулирования. После изменения закона тверская община имеет право на компенсацию, форму и размер которой определит суд.

https://ria.ru/20201118/ramenki-1585135532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение