https://ria.ru/20201119/khischenie-1585278339.html

В Алтайском крае завели дело после хищения средств руководством медцентра

В Алтайском крае завели дело после хищения средств руководством медцентра

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту хищения 170 миллионов рублей руководством консультативно-диагностического центра "Добрый доктор", сообщила... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T05:22

2020-11-19T05:22

2020-11-19T09:32

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алтайский край

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту хищения 170 миллионов рублей руководством консультативно-диагностического центра "Добрый доктор", сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.По данным следствия, с апреля 2016 года по август 2020 года должностные лица центра предоставили в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования. Отмечается, что реестры содержали ложные сведения об услугах, оказанных гражданам, застрахованным в территориальном ФОМС Алтайского края. В действительности эти услуги не были оказаны.Должностные лица "Доброго доктора" похитили в общей сложности 170 миллионов рублей, которые Фонд ОМС перечислил на банковский счет центра.Подчеркивается, что это преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного... "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", - говорится в сообщении.В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20201118/khischeniya-1585180547.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алтайский край, происшествия