https://ria.ru/20201119/karta-1585276646.html

Специалист рассказал, как могут украсть деньги с бесконтактной карты

Специалист рассказал, как могут украсть деньги с бесконтактной карты

Такое вполне возможно, но для этого мошенникам придется использовать не примитивные, а высокотехнологичные способы. Им понадобятся ловкость рук и знание... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T03:23

2020-11-19T03:23

2020-11-19T03:23

роскачество

семен кузьменко

технологии

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Такое вполне возможно, но для этого мошенникам придется использовать не примитивные, а высокотехнологичные способы. Им понадобятся ловкость рук и знание принципов социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Конечно, истории о том, что данные с чужих карт можно считать в очереди или в транспорте, являются не более чем городскими легендами. Даже если предположить, что кто-то таким образом сможет украсть деньги, то не более, чем 1000 рублей – такой лимит установлен на списание с карт без ввода пин-кода. Если вы все же боитесь подобной кражи, Кузьменко советует носить карту в кошельке среди дисконтных карт, либо во внутреннем кармане одежды платежной стороной к телу. Однако гораздо более реальной выглядит вероятность того, что мошенники взломают ваш мобильный банк и украдут оттуда деньги. Чтобы этого избежать, Центр цифровой экспертизы Роскачества советует соблюдать антифишинговые правила - не отправлять никому в мессенджерах свои платежные реквизиты и не оставлять их на подозрительных сайтах.

https://ria.ru/20201108/blokirovka-1583569232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, семен кузьменко, технологии, общество