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Специалист рассказал, как могут украсть деньги с бесконтактной карты
Специалист рассказал, как могут украсть деньги с бесконтактной карты
Такое вполне возможно, но для этого мошенникам придется использовать не примитивные, а высокотехнологичные способы. Им понадобятся ловкость рук и знание... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T03:23
2020-11-19T03:23
роскачество
семен кузьменко
технологии
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Такое вполне возможно, но для этого мошенникам придется использовать не примитивные, а высокотехнологичные способы. Им понадобятся ловкость рук и знание принципов социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Конечно, истории о том, что данные с чужих карт можно считать в очереди или в транспорте, являются не более чем городскими легендами. Даже если предположить, что кто-то таким образом сможет украсть деньги, то не более, чем 1000 рублей – такой лимит установлен на списание с карт без ввода пин-кода. Если вы все же боитесь подобной кражи, Кузьменко советует носить карту в кошельке среди дисконтных карт, либо во внутреннем кармане одежды платежной стороной к телу. Однако гораздо более реальной выглядит вероятность того, что мошенники взломают ваш мобильный банк и украдут оттуда деньги. Чтобы этого избежать, Центр цифровой экспертизы Роскачества советует соблюдать антифишинговые правила - не отправлять никому в мессенджерах свои платежные реквизиты и не оставлять их на подозрительных сайтах.
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роскачество, семен кузьменко, технологии, общество

Специалист рассказал, как могут украсть деньги с бесконтактной карты

03:23 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Такое вполне возможно, но для этого мошенникам придется использовать не примитивные, а высокотехнологичные способы. Им понадобятся ловкость рук и знание принципов социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Для практической реализации кражи денег с бесконтактных карт используются специальные устройства типа искусственных терминалов (эквайринг). Для того, чтобы на них выставить сумму и потом списать средства, надо коснуться карты, причем не дистанционно, а на очень небольшом расстоянии (в сантиметрах), и сделать это незаметно для пользователя" – объясняет эксперт.
Конечно, истории о том, что данные с чужих карт можно считать в очереди или в транспорте, являются не более чем городскими легендами. Даже если предположить, что кто-то таким образом сможет украсть деньги, то не более, чем 1000 рублей – такой лимит установлен на списание с карт без ввода пин-кода.
Если вы все же боитесь подобной кражи, Кузьменко советует носить карту в кошельке среди дисконтных карт, либо во внутреннем кармане одежды платежной стороной к телу.
Однако гораздо более реальной выглядит вероятность того, что мошенники взломают ваш мобильный банк и украдут оттуда деньги. Чтобы этого избежать, Центр цифровой экспертизы Роскачества советует соблюдать антифишинговые правила - не отправлять никому в мессенджерах свои платежные реквизиты и не оставлять их на подозрительных сайтах.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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РоскачествоСемен КузьменкоТехнологииОбщество
 
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