https://ria.ru/20201119/kareliya-1585364618.html

В Карелии избитого отцом четырехмесячного ребенка вновь подключили к ИВЛ

В Карелии избитого отцом четырехмесячного ребенка вновь подключили к ИВЛ

Четырехмесячного ребенка в Карелии, которого, по предварительной версии, ударил отец, вновь подключили к аппарату ИВЛ, его состояние тяжелое, сообщает глава... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:14

2020-11-19T15:14

2020-11-19T15:14

артур парфенчиков

петрозаводск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Четырехмесячного ребенка в Карелии, которого, по предварительной версии, ударил отец, вновь подключили к аппарату ИВЛ, его состояние тяжелое, сообщает глава республики Артур Парфенчиков.Ранее сообщалось, что в конце сентября в Петрозаводске отец в состоянии алкогольного опьянения нанес четырехмесячному сыну несколько ударов рукой по голове, причинив черепно-мозговую травму. Мать малыша в это время дома отсутствовала. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего". Суд в октябре по ходатайству следствия арестовал 36-летнего отца ребенка."К сожалению, новости из Детской республиканской больницы тревожные. Состояние мальчика стабильное, но крайне тяжелое, он находится в реанимации и его вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И все же малыш продолжает бороться, врачи делают все, чтобы ему в этом помочь, надежда есть", - написал глава Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20201027/izbienie-1581719142.html

петрозаводск

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артур парфенчиков, петрозаводск, происшествия