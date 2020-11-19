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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/karabakh-1585418665.html
Лавров обсудил с главой МИД Армении договоренности по Карабаху
Лавров обсудил с главой МИД Армении договоренности по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:10
2020-11-19T19:11
ара айвазян
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ."Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября", - сообщили в российском дипведомстве."Министры условились о графике дальнейших российско-армянских контактов", - добавили в МИД РФ.
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ара айвазян, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Армении договоренности по Карабаху

19:10 19.11.2020 (обновлено: 19:11 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ.
"Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября", - сообщили в российском дипведомстве.
"Министры условились о графике дальнейших российско-армянских контактов", - добавили в МИД РФ.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАра АйвазянНагорный КарабахСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
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