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Лавров обсудил с главой МИД Армении договоренности по Карабаху

Лавров обсудил с главой МИД Армении договоренности по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:10

2020-11-19T19:10

2020-11-19T19:11

ара айвазян

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

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армения

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ."Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября", - сообщили в российском дипведомстве."Министры условились о графике дальнейших российско-армянских контактов", - добавили в МИД РФ.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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