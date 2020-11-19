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Лавров обсудил с главой МИД Армении договоренности по Карабаху
Лавров обсудил с главой МИД Армении договоренности по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:10
2020-11-19T19:10
2020-11-19T19:11
ара айвазян
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху, сообщает МИД РФ."Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября", - сообщили в российском дипведомстве."Министры условились о графике дальнейших российско-армянских контактов", - добавили в МИД РФ.
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РИА Новости
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ара айвазян, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, азербайджан, армения, в мире