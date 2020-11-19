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Московский еврейский кинофестиваль открывает фильм "Кролик Джоджо"
Московский еврейский кинофестиваль открывает фильм "Кролик Джоджо"
Московский еврейский кинофестиваль открывается сегодня в столице фильмом "Кролик Джоджо" новозеландского режиссера Тайки Вайтити, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:09
2020-11-19T16:09
александр борода
культура
кино и сериалы
новости культуры
тимур бекмамбетов
стивен спилберг
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московский еврейский кинофестиваль открывается сегодня в столице фильмом "Кролик Джоджо" новозеландского режиссера Тайки Вайтити, сообщила пресс-служба.Картину, получившую в этом году премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, покажут в кинотеатре "Октябрь" в 20:00. Там же состоится церемония открытия фестиваля.Смотр впервые пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Главные офлайн-площадки — "Октябрь" и "Иллюзион".В основном конкурсе МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля-2020, фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в 2020 году "главной образной темой" фестиваля стал художественный язык скринлайф. Жюри в этом году возглавляет пионер этого формата — режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила пресс-служба кинофестиваля."Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы", — цитирует Бекмамбетова пресс-служба.Фестиваль пройдет с 19 по 29 ноября. Фильмом закрытия станет немецкая семейная драма "Как Гитлер украл розового кролика" Каролины Линк.Подробная программа на сайте.
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РИА Новости
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александр борода, кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов, стивен спилберг

Московский еврейский кинофестиваль открывает фильм "Кролик Джоджо"

16:09 19.11.2020
 
© Fox Searchlight (2019)Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
Кадр из фильма Кролик Джоджо - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Fox Searchlight (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московский еврейский кинофестиваль открывается сегодня в столице фильмом "Кролик Джоджо" новозеландского режиссера Тайки Вайтити, сообщила пресс-служба.
Картину, получившую в этом году премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, покажут в кинотеатре "Октябрь" в 20:00. Там же состоится церемония открытия фестиваля.
Смотр впервые пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Главные офлайн-площадки — "Октябрь" и "Иллюзион".
В основном конкурсе МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля-2020, фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в 2020 году "главной образной темой" фестиваля стал художественный язык скринлайф. Жюри в этом году возглавляет пионер этого формата — режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила пресс-служба кинофестиваля.
"Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы", — цитирует Бекмамбетова пресс-служба.
Фестиваль пройдет с 19 по 29 ноября. Фильмом закрытия станет немецкая семейная драма "Как Гитлер украл розового кролика" Каролины Линк.
Подробная программа на сайте.
Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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КультураАлександр БородаКино и сериалыНовости культурыТимур БекмамбетовСтивен Спилберг
 
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