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Московский еврейский кинофестиваль открывает фильм "Кролик Джоджо"

Московский еврейский кинофестиваль открывает фильм "Кролик Джоджо"

Московский еврейский кинофестиваль открывается сегодня в столице фильмом "Кролик Джоджо" новозеландского режиссера Тайки Вайтити, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:09

2020-11-19T16:09

2020-11-19T16:09

александр борода

культура

кино и сериалы

новости культуры

тимур бекмамбетов

стивен спилберг

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Московский еврейский кинофестиваль открывается сегодня в столице фильмом "Кролик Джоджо" новозеландского режиссера Тайки Вайтити, сообщила пресс-служба.Картину, получившую в этом году премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, покажут в кинотеатре "Октябрь" в 20:00. Там же состоится церемония открытия фестиваля.Смотр впервые пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Главные офлайн-площадки — "Октябрь" и "Иллюзион".В основном конкурсе МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля-2020, фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в 2020 году "главной образной темой" фестиваля стал художественный язык скринлайф. Жюри в этом году возглавляет пионер этого формата — режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила пресс-служба кинофестиваля."Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы", — цитирует Бекмамбетова пресс-служба.Фестиваль пройдет с 19 по 29 ноября. Фильмом закрытия станет немецкая семейная драма "Как Гитлер украл розового кролика" Каролины Линк.Подробная программа на сайте.

https://ria.ru/20200926/bekmambetov-1577769916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр борода, кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов, стивен спилберг