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СК завел дело об издевательствах в детском центре в Новосибирске
СК завел дело об издевательствах в детском центре в Новосибирске
Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы с детьми воспитателем частного детского языкового центра, которая, по... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:24
2020-11-19T15:24
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы с детьми воспитателем частного детского языкового центра, которая, по данным СМИ, тушила о руки детей спички, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.Ранее сайт ngs.ru сообщил, что мать пятилетних двойняшек обвинила 60-летнюю воспитательницу детского языкового центра в издевательствах (тушении спичек о руки, ударах) над ее детьми якобы за плохое поведение. В то же время воспитатель заявила изданию, что ее оболгали, а директор центра считает заявление матери клеветой. Проверки, по данным СМИ, организовали СК РФ, прокуратура и региональная комиссия по делам несовершеннолетних."По информации СМИ о применении недозволенных методов воспитания работником одного из детских центров языкового развития и творчества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.В ходе расследования следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщили в управлении.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

СК завел дело об издевательствах в детском центре в Новосибирске

15:24 19.11.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы с детьми воспитателем частного детского языкового центра, которая, по данным СМИ, тушила о руки детей спички, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сайт ngs.ru сообщил, что мать пятилетних двойняшек обвинила 60-летнюю воспитательницу детского языкового центра в издевательствах (тушении спичек о руки, ударах) над ее детьми якобы за плохое поведение. В то же время воспитатель заявила изданию, что ее оболгали, а директор центра считает заявление матери клеветой. Проверки, по данным СМИ, организовали СК РФ, прокуратура и региональная комиссия по делам несовершеннолетних.
"По информации СМИ о применении недозволенных методов воспитания работником одного из детских центров языкового развития и творчества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщили в управлении.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
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