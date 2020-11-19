https://ria.ru/20201119/iriney-1585383834.html
В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха
В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха
Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:35
2020-11-19T16:35
2020-11-19T17:03
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
патриарх сербский ириней
сербская православная церковь
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148179/00/1481790061_0:232:1446:1045_1400x0_80_0_0_50c561540529ed7e3acec27a4017f801.jpg
БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в четверг Сербская православная церковь (СПЦ).90-летний патриарх Ириней 4 ноября был госпитализирован с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде.Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине предстоятеля Сербской церкви, но затем исправили свои публикации."Считаем крайне безответственными и аморальными такие ложные сообщения и сознательный обман общественности как со стороны отдельных церковных личностей, так и некоторых СМИ, которым до сих пор можно было постольку-поскольку верить", - указали в СПЦ.В Сербской церкви также призывают всех помолиться за здоровье патриарха и получать информацию о его состоянии "из официальных сообщений консилиума врачей на официальной интернет-странице службы информации СПЦ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148179/00/1481790061_0:96:1446:1181_1400x0_80_0_0_3a930fe7b69031e39508e99759a5a8c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, патриарх сербский ириней, сербская православная церковь, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, общество
БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в четверг Сербская православная церковь (СПЦ).
Постоянный консилиум врачей при участии медиков из РФ… сделал заключение, что утреннее ухудшение состояния – последствие COVID-19 и что состояние здоровья патриарха… сложное, но стабильное.
сообщение Сербской православной церкови
90-летний патриарх Ириней 4 ноября был госпитализирован с коронавирусом
в военную больницу Карабурма в Белграде
.
Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине предстоятеля Сербской церкви, но затем исправили свои публикации.
"Считаем крайне безответственными и аморальными такие ложные сообщения и сознательный обман общественности как со стороны отдельных церковных личностей, так и некоторых СМИ, которым до сих пор можно было постольку-поскольку верить", - указали в СПЦ.
В Сербской церкви также призывают всех помолиться за здоровье патриарха и получать информацию о его состоянии "из официальных сообщений консилиума врачей на официальной интернет-странице службы информации СПЦ".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.