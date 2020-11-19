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В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха

В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха

Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:35

2020-11-19T16:35

2020-11-19T17:03

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

патриарх сербский ириней

сербская православная церковь

коронавирусы

здоровье - общество

сербия

общество

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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в четверг Сербская православная церковь (СПЦ).90-летний патриарх Ириней 4 ноября был госпитализирован с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде.Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине предстоятеля Сербской церкви, но затем исправили свои публикации."Считаем крайне безответственными и аморальными такие ложные сообщения и сознательный обман общественности как со стороны отдельных церковных личностей, так и некоторых СМИ, которым до сих пор можно было постольку-поскольку верить", - указали в СПЦ.В Сербской церкви также призывают всех помолиться за здоровье патриарха и получать информацию о его состоянии "из официальных сообщений консилиума врачей на официальной интернет-странице службы информации СПЦ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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коронавирус covid-19, патриарх сербский ириней, сербская православная церковь, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, общество