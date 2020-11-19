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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201119/iriney-1585383834.html
В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха
В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха
Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:35
2020-11-19T17:03
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
патриарх сербский ириней
сербская православная церковь
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
общество
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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в четверг Сербская православная церковь (СПЦ).90-летний патриарх Ириней 4 ноября был госпитализирован с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде.Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине предстоятеля Сербской церкви, но затем исправили свои публикации."Считаем крайне безответственными и аморальными такие ложные сообщения и сознательный обман общественности как со стороны отдельных церковных личностей, так и некоторых СМИ, которым до сих пор можно было постольку-поскольку верить", - указали в СПЦ.В Сербской церкви также призывают всех помолиться за здоровье патриарха и получать информацию о его состоянии "из официальных сообщений консилиума врачей на официальной интернет-странице службы информации СПЦ".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, патриарх сербский ириней, сербская православная церковь, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, общество

В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха

16:35 19.11.2020 (обновлено: 17:03 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, находящегося на лечении от COVID-19, ухудшилось, но оно стабильное, в консилиуме участвуют врачи из России, сообщила в четверг Сербская православная церковь (СПЦ).

Постоянный консилиум врачей при участии медиков из РФ… сделал заключение, что утреннее ухудшение состояния – последствие COVID-19 и что состояние здоровья патриарха… сложное, но стабильное.

сообщение Сербской православной церкови
90-летний патриарх Ириней 4 ноября был госпитализирован с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде.
Ранее некоторые СМИ сообщили о кончине предстоятеля Сербской церкви, но затем исправили свои публикации.
"Считаем крайне безответственными и аморальными такие ложные сообщения и сознательный обман общественности как со стороны отдельных церковных личностей, так и некоторых СМИ, которым до сих пор можно было постольку-поскольку верить", - указали в СПЦ.
В Сербской церкви также призывают всех помолиться за здоровье патриарха и получать информацию о его состоянии "из официальных сообщений консилиума врачей на официальной интернет-странице службы информации СПЦ".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Патриарх Сербский ИринейСербская православная церковьКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияОбщество
 
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